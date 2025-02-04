黑色星期一…美元走強美股早盤跌 歐亞股市一片綠

美國將自4日起對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅。加墨陸三國貨幣首當其衝3日全面重貶，DXY美元指數大漲逾1%；亞洲主要股市幾乎全面下挫，台日韓災情最慘重，歐美股市也未倖免，歐股午盤跌幅仍逾1%，道瓊早盤也重挫近600點。

美元兌主要貨幣3日全面走強，DXY美元指數漲1%，至109.88點，加幣跌至2003年以來最低水準，墨西哥披索一度暴跌3%至三年低點，歐元寫2022年11月以來最低。離岸人民幣一度跌至7.376元，寫歷史新低。

西德州中級原油（WTI）一度大漲3.7%，漲抵每桶75.18美元，布蘭特原油也漲到77美元附近。

國際市場行情表現

川普對加拿大課稅的對象包括原油。加拿大每日出口至美國約400萬桶原油，將面臨較低的10%關稅。不過，川普也暗示未來幾個月可能擴大關稅範圍，將納入歐盟的商品，進一步加劇全球貿易緊張局勢。

川普去年11月當選以來即宣布上任後將採取全面貿易關稅，儘管如此，全球股市今年以來仍上漲超過3%，美元也因預期關稅可能延後或避免而走弱。不料，川普最近舉止打破了市場的預期心理。

德意志銀行外匯研究主管薩拉維洛斯在給客戶的報告中寫道：「市場需要重新定價貿易戰的風險溢價，因為周末宣布的關稅規模，約為原先預期的三倍。」他也說：「對加拿大和墨西哥而言，這次貿易衝擊若持續下去，在經濟影響上將遠超英國脫歐對英國的影響，預料這兩國將在數周內陷入經濟衰退。」

從日本車廠到中國電商等依賴出口的亞洲股票，3日全面急跌，分析師表示，該區許多經濟體嚴重依賴對美國出口，企業獲利勢必受衝擊。豐田、本田和日產股價均下跌至少5%；在墨西哥設廠的南韓汽車製造商起亞跌5.8%。理想和小鵬等中國電動車製造商也受打擊，歐洲車廠同樣未能倖免，福斯、Stellantis等股價大跌至少6%。

前美國財長桑默斯認為，即將到來的關稅「對美國經濟而言，這是自我造成的傷害。預計未來三、四個月的通膨率會因此走高。」

耶魯大學預算實驗室估計，川普的關稅將使美國家庭平均每年損失1,000至1,200美元的購買力。稅務與諮詢業者EY的首席經濟學家達科推估，今年美國通膨率將因關稅增加0.4個百分點，GDP成長率則會減少1.5個百分點，明年成長率會再少2.1個百分點。