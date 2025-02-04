Meta投資雙R將逾千億美元

Meta對虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的投資總額，迄今已超過800億美元。隨著該公司執行長祖克柏宣布今年是智慧眼鏡的「關鍵一年」，這個數字預計會在今年一舉突破1,000億美元。

英國金融時報報導，Meta上周發布的財報顯示，該公司去年在實境實驗室部門投資了創紀錄的199億美元。該部門負責開發雷朋與Meta合作的智慧眼鏡。

分析師估算，該公司自2014年收購VR頭戴裝置製造商Oculus以來，對VR和AR產品開發及收購的總投資金額已超過800億美元。

Meta預料今年對該部門的投資會進一步增加，暗示將再砸200億美元，顯示祖克柏想建立一個新的運算平台，不惜長期努力並砸下重金，希望有朝一日能取代智慧型手機，並減少Meta對蘋果、Google裝置的依賴。

作為該努力的一環，祖克柏正在研發將內容投射在真實世界的更精密AR眼鏡，並於去年9月發表原型機Orion，對手蘋果和Google也在競相開發類似產品。

實境實驗室去年營收為21億美元，較前一年增加13%，營業損失則增加10%至177億美元。該部門自2019年首次發布財務數字迄今，合計營收為101億美元。