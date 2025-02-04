亞洲製造業景氣不太妙 陸、日、越南等1月 PMI 數據下挫

最新調查顯示，亞洲各國的製造業景氣在1月轉弱，受累於中國大陸需求疲弱與美國總統川普的關稅威脅，加深各界對亞洲經濟前景的疑慮；相較下，歐洲製造業PMI則浮現回穩跡象。

路透報導，中國財新／標普全球1月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.1，低於去年12月的50.5，並下探四個月新低，也不如分析師預期，但仍維持在50的榮枯線以上，且優於先前公布的官方數據。

日本自分銀行1月製造業PMI最終值挫跌至48.7，比去年12月的49.6進一步滑落，已是連續七個月低於榮枯線，企業信心也降至兩年多來低點。

越南上月的製造業PMI則從去年12月的49.8下滑到48.9，台灣去年12月製造業PMI也從52.7降到51.1。相較下，南韓同月製造業PMI則逆勢上揚至50.3，高於去年12月戒嚴風暴時的49。

在川普1日兌現對中加墨加徵關稅的威脅後，亞洲國家最新製造業PMI數據於3日出爐。從大陸捎來的逆風，與川普政策帶來的不確定性，使亞洲政府官員苦尋穩定經濟的解方；這些國家對大陸的消費與全球貿易仰賴甚深。

「亞洲企業對川普的關稅威脅保持警戒，製造商也對大陸的經濟前景不抱信心，鑒於愈來愈多大陸青年失業，當地消費不太可能大幅增長。」第一生命經濟研究所新興市場首席經濟學家西濵徹表示，「川普的關稅措施可能助長美國通膨，並維持美元強勢，這會加重亞幣的壓力。在全球貿易萎縮之際，這不會為亞洲製造商帶來太多好處。」

同日公布的標普全球HCOB歐元區1月製造業PMI終值則攀升至46.6，高於初值的46.1，也更接近50的榮枯線，顯示當地的製造業景氣正在回穩、企業更加看好經濟前景，對成本上升與美國的關稅威脅較不以為意。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示：「要說製造業已開始復甦尚稱言之過早，但最新數據終結了連兩個月的低迷，邁出回穩的第一步。」

儘管歐洲企業仍持續裁員，但對於今年的信心已回升至近三年新高，也升破長期均值。德拉魯比亞說，歐洲企業對前景的信心已顯著回溫，「或許企業認為有望擺脫低迷」。