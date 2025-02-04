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川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

歐洲通膨意外升溫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐元區上月通膨意外升溫，進一步支持歐洲央行（ECB）謹慎降息的立場，在歐洲成長低迷、又面臨川普關稅威脅之際，更添歐洲政府的挑戰。

歐洲統計局3日公布，歐元區1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5%，高於市場預期，也比12月加速升溫；扣除波動性較大項目的核心通膨增速，在上月為2.7%，同樣高於預期；市場緊盯的服務業通膨則些微滑落。

儘管ECB堅稱今年通膨率有望回落至2%目標，但最新數據顯示歐洲通膨壓力仍頑強。通膨對經濟的危害正成為關注焦點，尤其是歐元區去年底經濟未見增長後。

美國總統川普1日對中加墨加徵關稅，形同為貿易戰揭開序幕，也升高歐洲面臨的不確定性。川普也再度對歐洲發出預警，他說「勢必」對歐盟加徵關稅。

法國央行總裁戴加洛表示，美方的舉動「非常令人擔憂」，其行動規模十分嚴酷。他呼籲歐洲國家保持冷靜，除了採取防禦措施，也應思考如何提振自身經濟，「保護主義起初看似為良方，因為它保護了你的經濟」，但歷史經驗顯示，最終不會有贏家。

ECB上周將存款利率調降至2.75%，自去年6月來已五度降息，仍視目前的貨幣政策具限制性，暗示未來繼續降息；ECB理事卡濟米爾說，「我們的方針很明確，保持穩定、隨機應變，並聚焦於讓歐洲經濟重回正軌」。

ECB 通膨

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