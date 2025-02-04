OpenAI新工具「研究分析師」亮相
OpenAI宣布推出一款人工智慧（AI）新工具「Deep Research」，專供用戶執行複雜科學問題到推薦買車各種耗時的線上研究，進一步強化這家新創企業的AI代理產品。
OpenAI在2日發布的網誌說，Deep Research服務將透過ChatGPT聊天機器人提供給特定付費用戶。這AI工具可以根據用戶的提示，搜尋網路上的文字、圖片和PDF檔案，及用戶上傳的文件，生成詳細的研究報告。OpenAI將此功能比作「研究分析師」，表示它能在「幾十分鐘內」完成通常需要「數小時」才能完成的工作。
Deep Research是OpenAI今年推出的第二款AI代理。上個月，OpenAI推出了Operator，能協助用戶預訂航班、規劃購物清單，甚至完成購物結帳。這兩項服務目前僅提供給每月支付200美元的ChatGPT Pro用戶。
不過，OpenAI提醒，用戶需注意Deep Research工具仍處於初步階段，可能誤將虛構的訊息當成事實。
據OpenAI的說法，這款研究工具「計算需求非常高」。雖然目前只有ChatGPT Pro用戶能使用，但OpenAI計劃最終把這項服務擴及其他付費用戶，包含Plus、Team、Enterprise方案的訂戶。
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