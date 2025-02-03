美貿易戰開打 美股早盤四大指數盡墨 道瓊跌逾600點 台積ADR挫逾3%

美國對三大貿易夥伴的新關稅措施4日將同步開徵，貿易戰正式開打，外界預期此措施恐加劇市場波動、拖累經濟成長、導致通膨復熾，美股3日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤跌615點，或1.4%，標普500指數跌1.8%，那斯達克綜合指數跌2.2%，費城半導體指數跌3.1%；台積電ADR挫逾3%，輝達跌5%。

美關稅措施預計在台北時間5日中午生效，美國將對中國大陸進口商品和加拿大能源加徵10%關稅、對墨西哥及加拿大多數進口商品課徵25%關稅。

美元指數漲近1%，比特幣則跌約3%至9.5萬美元水準。加密幣相關類股也走低，Coinbase早盤大跌6.27%，比特幣大戶微策略（MicroStrategy）跌5.5%。

外界普遍認為，關稅形同對消費者施加重稅。以汽車為例，每輛車的售價將增加相當於新台幣10萬元，預料將衝擊汽車產業。通用汽車（GM）股價3日早盤重摔逾5%，而本周將發布財報的福特汽車（Ford），早盤跌3%。

德意志銀行分析師Jim Reid指出，儘管川普在競選期間不停威脅對外加徵關稅，市場「完全低估了新關稅風險」，如今將面臨「劇烈衝擊」。高盛分析師Dominic Wilson說，「儘管關稅對美國經濟成長的直接影響不大，但風險在於這些政策轉變會加劇對未來貿易政策風險和報復關稅的擔憂」。

陸廠DeepSeek人工智慧（AI）模型爆紅後，美股持續面臨利空夾殺。本周超微（AMD）、高通、安謀等晶片股，以及「科技七雄」中的字母和亞馬遜將陸續發布財報，美國1月就業報告也將於周五（7日）出爐。