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歐元區通膨率連4升至2.5% 能源價格漲幅擴大

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

今天出爐的官方數據顯示，歐元區1月通貨膨脹率略增至2.5%，不僅高於預期，也寫下因能源價格上漲帶動的連續4個月升溫。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）官方統計機關歐盟統計局（Eurostat）公布的歐元區1月通膨率由去年12月的2.4%小幅上升，也略高於金融數據公司FactSet所調查分析師預估的持平於12月水準。

這主要歸咎於歐元區能源價格漲幅顯著擴大，1月價格年增率由12月的0.1%躍升至1.8%。服務業通膨率則僅較前月略降0.1個百分點至3.9%。

若依歐洲中央銀行（ECB）重要的通膨指標來看，也就是去除波動較大的能源、食品和菸酒價格後，1月歐元區核心通膨率持穩於2.7%。

歐元區通膨率去年9月達到3年半來最低點1.7%後便持續反彈，並已突破歐洲央行設定的2%目標。

不過，歐洲央行自去年6月開始調降利率後，今年1月30日又第5度降息至2.75%，並示意還會繼續下調，因為歐元區經濟仍停滯不前。

儘管近期歐元區通膨率節節攀升令外界有些不安，但歐洲央行決策官員相信物價壓力將降溫，並把重心轉向如何減輕受困的歐元區經濟壓力。

歐元區 通膨

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