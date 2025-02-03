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關鍵一年！Meta對VR與智慧眼鏡的總投資將突破1,000億美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Meta對虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的投資總額，迄今已超過800億美元。路透
Meta對虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的投資總額，迄今已超過800億美元。路透

Meta對虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的投資總額，迄今已超過800億美元。隨著該公司執行長祖克柏宣布今年是智慧眼鏡的「關鍵一年」，這個數字預計會在今年一舉突破1,000億美元。

英國金融時報（FT）報導，Meta上周發布的財報顯示，該公司去年在實境實驗室（Reality Labs）部門投資了創紀錄的199億美元。該部門負責開發雷朋與Meta合作的智慧眼鏡。

分析師估算，該公司自2014年收購VR頭戴裝置製造商Oculus以來，對VR和AR產品開發及收購的總投資金額已超過800億美元。

Meta預料今年對該部門的投資會進一步增加，暗示將再砸200億美元，顯示祖克柏想建立一個新的運算平台，不惜長期努力並砸下重金，希望有朝一日能取代智慧型手機，並減少Meta對蘋果（Apple）、Google裝置的依賴。

作為該努力的一環，祖克柏正在研發將內容投射在真實世界的更精密AR眼鏡，並於去年9月發表原型機Orion，對手蘋果和Google也在競相開發類似產品。

科技投資人、暢銷書《元宇宙》（The Metaverse）作者包爾（Matthew Ball）說：「Meta在實境實驗室的投資規模令人目瞪口呆，但如果你相信該公司能打造能符合預期的事業，取代（蘋果）的iOS，那這樣的金額就未必不合理。」

實境實驗室去年營收為21億美元，較前一年增加13%，營業損失則增加10%至177億美元。該部門自2019年首次發布財務數字迄今，合計營收為101億美元。

眼鏡 祖克柏 財務

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