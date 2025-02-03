軟銀與OpenAI將在日合資設公司 提供企業客戶AI服務
軟體銀行集團執行長孫正義周一表示，他已與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）談成，要在日本合資成立公司，為企業客戶提供AI服務。
孫正義正法備擴大對OpenAI的投資，軟銀傳出將向該公司投資150億至250億美元。
軟體也承諾向Stargate（星際之門）計畫投資150億美元，這是與OpenAI以及甲骨文合資的公司，要在美國建設AI基礎設施。
上月在Stargate的發布會上，孫正義與川普一起現身，這是去年11月美國總統大選後兩人二度同台。相較下，日相石破茂至今還沒能與川普當面會晤，他本周才訪美。
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