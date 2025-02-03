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分析師該緊張嗎？OpenAI推出「Deep Research」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI 2日推出Deep Research。/擷自OpenAI
OpenAI 2日推出Deep Research。/擷自OpenAI

OpenAI宣布推出一款人工智慧（AI）新工具「Deep Research」，專供用戶執行複雜科學問題到推薦買車各種耗時的線上研究，進一步強化這家新創企業AI助理服務內容。

OpenAI周日發布的網誌說，Deep Research服務將透過ChatGPT聊天機器人提供給特定付費用戶。這AI工具可以根據用戶的提示，搜尋網路上的文字、圖片和PDF檔案，以及用戶上傳的文件，生成詳細的研究報告。OpenAI將此功能比作「研究分析師」，並表示它能在「短短幾十分鐘內」完成通常需要「數小時」才能完成的工作。

Deep Research是OpenAI今年推出的第二款AI助理工具。上個月，OpenAI推出了Operator，能協助用戶預訂航班、規劃購物清單，甚至完成購物結帳。這兩項服務目前僅提供給每月支付200美元的ChatGPT Pro用戶。

不過，OpenAI提醒，用戶需注意Deep Research工具仍處於初步階段，可能誤將虛構的訊息當成事實。此外，此工具在分辨謠言與準確訊息方面可能也有困難。

根據OpenAI的說法，這款研究工具「計算需求非常高」。因此，用戶每月僅能提交100次查詢請求。

ChatGPT OpenAI

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