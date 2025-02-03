川普關稅戰開打 日經225開盤挫千點韓股跌逾2.15%
美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國祭出全面性關稅措施後，日本和韓國股市今天開盤便下挫超過2%。
法新社報導，日股基準日經225指數重挫1067.17點或2.70%，報38505.32點。東證股價指數挫跌68.87點或2.47%，報2719.79點。
韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌2.15%，報2463點。
川普1日簽署命令，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和非法外國人入美的國家緊急狀態。
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