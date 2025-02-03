布局北美愈深跌愈慘 日韓汽車在內概念股拖累大盤重挫

美國總統川普對加拿大和墨西哥課徵關稅，威脅到日韓在北美布局，相關類股應聲大跌。

影響所及，日韓股大跌也重挫。日經225指數大跌2.3%，南韓Kospi指數重挫2.9%。

周一早盤，豐田汽車在東京交易股價大跌多達5.5%，創下自去年9月來最大跌幅。本田汽車重挫7%，而日產汽車暴跌超過10%，創下自去年12月來最大單日跌幅。

北美市場對許多日本傳統汽車製造商而言是關鍵市場，這些業者在當地銷售的汽車多數是在墨西哥邊境製造、組裝或進口的。本田每年從墨西哥向美國進口約16萬輛汽車。

本田執行副總裁青山真治在財報後曾對記者表示，如果這些汽車被課徵關稅，不僅是本田，通用汽車、福特以及其他日本業者也會受到嚴重影響。

南韓汽車製造商起亞汽車（Kia）在墨西哥擁有工廠，股價下跌多達3.6%。供應商HL Mando大跌5.8%。

除汽車股外，科技股也受波及。三星電子股價大跌近3%，三星部分家電產品在墨西哥組裝後出口至美國，勢必受到美國新關稅政策影響。

LG電子大跌多達5.2%，該公司部分家電產品，如冰箱，也是在墨西哥組裝後出口至美國。

LG能源解決方案（LG Energy Solution）與Stellantis在加拿大共同營運電池模組合資企業，該公司股價下跌最多達4.4%。

浦項未來材料（Posco Future M）大跌7.8%，創下自2022年8月以來的最低水準。該公司和通用汽車（GM）在加拿大共同投資生產電動車電池材料，受關稅政策波及嚴重。