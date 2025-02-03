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股市不妙！川普關稅來襲 道指期貨跌逾530點 那指100期重挫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，加國宣布對美商品開徵報復性關稅，墨與陸也表示會有反制措施。路透
川普對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，加國宣布對美商品開徵報復性關稅，墨與陸也表示會有反制措施。路透

投資人正權衡美國對主要貿易夥伴進口商品徵收新關稅及其對經濟和企業利潤的潛在影響，股票期貨在周日晚間暴跌，為新的交易月份拉開序幕。

道瓊工業指數期貨下跌531點，或1.2%。標普500指數期貨下跌1.67%，那斯達克100指數期貨重挫2.26%。

美國總統川普上周六對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅，同時也對從中國大陸進口的商品徵收10%關稅。美國與這三個國家的貿易額約為1.6兆美元。

加拿大以自己的報復性關稅反擊，墨西哥表示將研究對美國進口貨開徵關稅。與此同時，中國大陸說會將向世界貿易組織提起訴訟。

研究業者Wolfe Research的美國政策與政治主管Tobin Marcus在一份報告中寫道，「市場現在可能不止認真看待，而是字斟句酙川普關稅政見的其他部分......如果更嚴格的政策預期反映在價格上，周一可能是市場艱難的一天」。

在川普加徵關稅後，石油和汽油期貨價走高。美元也走高。

交易員也在等待企業公布上季財報。由於關稅疑慮升溫、AI股仍受到密切關注，第4季獲利對於決定市場走向變得愈發重要。標普500指數裡有超過120家公司即將公布業績，其中包括Alphabet、亞馬遜和Palantir，還有消費巨擘如迪士尼和Mondelez。

1月份的非農就業報告也將於周五公布。道瓊社訪調的經濟學家預估上月新增就業17.5萬。失業率預計維持4.1%。

川普 指數 美國

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