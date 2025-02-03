川普啟動貿易戰形同對消費者施加重稅 新車恐漲價10萬

美國總統川普對主要三大貿易夥伴祭出高額關稅，正式發動貿易戰，已引發企業團體及部分共和黨內人士強烈反彈。產學界甚至政治人物表示，關稅形同對消費者施加重稅。

代表消費品、石油、食品雜貨及汽車製造業的同業公會紛紛警告，川普對中國大陸進口商品和加拿大能源加徵10%關稅、對墨西哥及加拿大大部分進口商品課徵25%的關稅，將推高美國民眾的日常生活成本，並對供應鏈造成嚴重混亂。

除非另有意外，關稅將於周二凌晨12時1分（台北時間周三中午）生效，製造商剩下不到48小時可反應。

美國商會資深副會長 John Murphy說：「總統專注於解決邊境問題及芬太尼氾濫等重大議題是正確的，但施加關稅無法解決這些問題，反而只會推高美國家庭的生活成本。」

加拿大汽車零部件製造協會會長 Flavio Volpe 說：「汽車業可能在一周內陷入停擺。以25%的關稅來看，我們這產業內絕對沒有人能在這種情況下實現獲利。」

據汽車顧問公司AlixPartners估算，關稅政策將立即影響美國每年銷售的1,600萬輛汽車中近1/4，以及用於生產這些汽車的零組件和配件。2024年，這些進口商品的市場總額達到2,250億美元。

研究顯示，關稅將為汽車產業增加600億美元的成本，而這些成本很大部分可能最終轉嫁給消費者，導致汽車售價上漲。

汽車零組件在生產過程中可能多達八次跨越美國邊境，對依賴美國、墨西哥和加拿大三國材料的龐大產業造成沉重關稅負擔。據Wolfe Research分析師的說法，在供應鏈的消費端，一輛新車的平均價格可能因此上漲約3,000美元（接近新台幣10萬元），進一步加劇消費者的負擔。這對於已接近歷史高點的汽車售價而言，無疑是雪上加霜。

消費品牌協會主管供應鏈韌性副總裁 Tom Madrecki 說：「對來自墨西哥及加拿大所有進口商品課徵關稅——特別是對美國無法生產的原原料和零部件——可能導致消費者物價走高，並引發對美國出口商品的報復措施。」

彼得森國際經濟研究所資深研究員 Kim Clausing 指出，這些關稅措施等於「1990年代以來最大規模加稅」。

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員蘭德．保羅在X平台上發文說：「關稅本質上就是稅收。保守派曾經團結一致反對新稅收。對貿易課稅只意味著貿易減少與物價上漲。」

彼得森國際經濟研究所估算已指出，川普威脅實施的制裁措施將對包括美國在內的所有相關國家經濟造成損害。

高盛研究分析師周日撰文指出，由於關稅可能帶來的經濟影響，以及白宮已設定解除關稅的基本條件，「關稅更可能是暫時性的措施」。