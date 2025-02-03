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DeepSeek接下來的命運？可能是狂刪猛禁

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
DeepSeek兩周來持續保持智慧手機應用程式商店app下載領先地位，但包括美國海軍、太空總署以及台灣政府等，均下令禁用。美聯社
DeepSeek兩周來持續保持智慧手機應用程式商店app下載領先地位，但包括美國海軍、太空總署以及台灣政府等，均下令禁用。美聯社

DeepSeek開發的app上周在蘋果App Store的下載量衝上第一，但這是一個中美技術相互較勁以及彼此互不信任的時代，美國海軍和太空總署，以及台灣政府，都已經下令禁用DeepSeek。財經網站CNBC報導，接下來，許多美國人可能因為不放心個人資料安全，開始刪除這款app，而美國政府也有可能像禁TikTok一樣的禁掉DeepSeek。

DeepSeek突然崛起讓AI專家措手不及，他們對DeepSeek心存懷疑，有人認為這家公司短報數億美元的開發成本。隱私權倡議者有更深的憂慮，他們警告，數百萬下載這款app的美國人把自己的隱私置於風險之中。

就中國大陸策略為企業提供建議的風險管理公司Longview Global董事總經理兼資深政策分析師Dewardric McNeal形容DeepSeek是「豐富的情報寶庫」，他說，「中國大陸的惡意行為者從DeepSeek獲得的資料與資訊量，可能比從Google搜尋的20倍」。

他還擔心，大陸情報單位利用DeepSeek裡更廣泛的查詢模式，來瞭解美國各行各業，並散播分化民眾向心力。

Matt Pearl是拜登政府時期國安委員會副國安顧問的特別顧問，現任戰略與國際研究中心（CSIS）戰略技術計畫主任，他批評DeepSeek的隱私權政策「一文不值」。

根據Pearl的說法，透過按鍵打字模式，DeepSeek使用者在所有裝置上都能被追蹤。最讓他夜不能寐的威脅與網路安全以及惡意軟體注入的可能性有關。他指出，「理論上，只需更新一次應用程式即可完成」。

Pearl認為，美國政府能禁TikTok，也就能禁DeepSeek。他說，美國科技公司會在AI領域更積極努力的游說，指出DeepSeek將主導AI市場，而保持美國公司的領先地位極其重要。

DeepSeek 美國 隱私權

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