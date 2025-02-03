本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普宣布，將自周二起對來自加拿大和墨西哥的大多數商品課徵25%的關稅，並對中國大陸商品及加拿大能源加徵收10%的關稅。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

加墨陸反制

面對此舉，加拿大總理杜魯多政府計劃分兩階段實施報復性關稅，而墨西哥總統薛恩鮑姆則表示將於周一公布具體應對措施。習近平則表示將向世界貿易組織（WTO）訴諸行動。

匯市首當其衝，投資人奔向美元、避開股市

加幣周一創2003年以來新低，墨西哥披索和歐元重挫2%以上。美元可能進一步走高，創下新高紀錄。隨著亞洲開始交易，在香港上市的中國大陸股市受壓。

美國消費者可能很快感受到成本上漲的壓力。蔬果、燃料與酒類的價格勢必大漲，而新車的平均售價預計將增加約3,000美元。

美股周五因關稅消息轉跌 台積電ADR一周跌5.7%

大陸新創企業DeepSeek日前宣布，已成功以較同業更高的效率訓練先進的AI模型，導致AI熱潮首選標的輝達（NVIDIA）上周一狂崩17%。台積電（2330）ADR同日也受波及，重摔13%，後來雖然收復部分失土，但台積電ADR在台股逢年假休市的一周下來仍跌了5.7%，但較台北交易溢價仍多達20.5%。

美股對科技股的疑慮好不容易平靜下來，卻被關稅變來變去的消息給打破。白宮表示仍將按計畫於1日對中國大陸、墨西哥與加拿大徵收關稅，美股上周五（31日）轉而下跌。

標普500指數上周五收跌0.5%， 道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和0.3%。

不過，儘管在貿易爭端惡化、利率走向不明以及DeepSeek人工智慧衝擊等挑戰之下，標普500指數1月仍收高2.7%，道瓊和那斯達克各漲4.7%和1.6%。1月下來，輝達跌11%，市值蒸發多達3,482億美元，也拖累標普500指數資訊科技類股成為1月唯一收黑的類股。

印度免徵手機關鍵零件關稅 蘋果、小米等將受惠

印度財長希塔菈曼周六公布新年度預算時宣布，自2日起，不再對部分關鍵手機零組件課徵進口稅，以壯大印度製造宏圖，有望嘉惠蘋果、小米等大廠。紡織品、礦物等也納入免徵關稅之列。

在美國對鄰近的加墨兩國與中國大陸祭出關稅之際，印度此舉釋出了認為產業不能倚賴保護主義的訊號。

路透報導，免課關稅的手機零組件包括印刷電路板、部分相機模組、以及USB線等，這些零件原先稅率為2.5%。希塔菈曼說：「為壯大國內的製造實力，（政府）將提供援助，使印度經濟整合進全球供應鏈」。

川普會見輝達執行長黃仁勳 堅稱將對晶片加徵關稅

川普於美東時間1月31日在白宮會見輝達執行長黃仁勳，川普會後對記者表示，他和黃仁勳的會晤良好，但堅稱「最終我們將對晶片加徵關稅。」

會後川普未詳述會談內容，只稱黃仁勳是位「紳士」。川普說「在晶片方面，（黃仁勳）他是全球最大。我不能講會發生什麼事。我們見了面，是場不錯的會談」。白宮發言人李維特說會談性質屬私人會晤。

在回答有關潛在進一步收緊對中國大陸晶片出口的問題時，川普表示他將推進關稅。目前美國透過商務部審核發放許可證，來實施對大陸出口的限制。

輝達發言人則聲明，「我們感謝有機會和川普總統會面，討論半導體和AI政策」，「黃仁勳和總統談到加強美國技術與人工智慧（AI）領導地位的重要性」。