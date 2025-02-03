厄瓜多：與加拿大商定新貿易協定
厄瓜多總統諾波亞今天在社群媒體上發文宣布，經數月談判後，厄瓜多和加拿大已經敲定新貿易協定。
路透社報導，根據聲明，諾波亞（Daniel Noboa）政府預期，這項貿易協定將有助於促進當地花卉、鮪魚罐頭、紡織、汽車零件等產業就業成長。聲明強調，協定內容涵蓋兩國在勞工和環境政策上所作承諾。
厄瓜多與加拿大去年3月啟動這項歷經6個回合的貿易談判。
厄瓜多總統選舉9日進行首輪投票，保守派的諾波亞將爭取連任。若有必要，第2輪投票定於4月舉行。
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