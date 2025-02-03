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華爾街誤解DeepSeek現象 專家看多蘋果後市

經濟日報／ 編譯陳苓湯淑君／綜合外電
AI運算成本一旦壓低，將加速AI使用普及化，並催生出新的應用，輝達自然也受益，蘋果在科技七雄中可謂受惠最多。美聯社
AI運算成本一旦壓低，將加速AI使用普及化，並催生出新的應用，輝達自然也受益，蘋果在科技七雄中可謂受惠最多。美聯社

DeepSeek打造出比美ChatGPT的AI模型，並號稱成本僅560萬美元，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，但專家指出，華爾街誤解DeepSeek現象，對輝達其實反而是福不是禍。AI運算成本一旦壓低，將加速AI使用普及化，並催生出新的應用，輝達自然也受益，蘋果在科技七雄中可謂受惠最多。

DeepSeek在去年12月底發布的技術文件中估計，DeepSeek-V3模型「最後一輪」訓練成本僅約560萬美元。但重點是，此數不包含先前在架構、演算法或數據方面的研究和消融實驗相關成本。

Bernstein半導體分析師瑞斯岡表示，華爾街「徹底誤解」這個500萬美元數字，「絕對是虛妄不實」。科技基金Atreides經理人貝克也認為，五、六百萬美元訓練費這數目「深深誤導人」，即使是聰明絕頂的團隊，也不可能以區區幾百萬美元，就能從頭訓練出DeepSeek這種AI模型。

但在低成本的AI世界中，蘋果受益良多，該公司在AI基礎設施與雲端資料中心的支出一直低於對手、模型研發也落後，近來頻遭批評。如今看來蘋果對AI開支有所保留，也許反而是先見之明。

美國AI業者若能複製DeepSeek的最佳化技術，帶動更小、更有效率的AI模型崛起，有利蘋果和其他硬體公司。這代表用智慧手機或筆電來運作的更強大模型，有望提前問世。倘若大型語言模型能完全在iPhone上作業，將是蘋果利多，但大型雲端平台可能蒙受損失。

AI 蘋果 雲端平台

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