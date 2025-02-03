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多個對沖基金 押注美股市將崩盤

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

川普重掌白宮半個月即開打關稅戰，聲稱不會理會對經濟及股票市場的反應，加上他簽署的多項行政命令效應，多個對沖基金已下注數十億美元，押注川普任內種種作為將導致美國股市大崩盤，甚至摧毀美國的退休基金和家庭儲蓄。

根據高盛投資銀行一月的數據，美國股市「空頭」趨勢急劇增加，說明投資者認為市場正走向大崩盤。一月份對沖基金及各路投資者，資金押注美國股市「空頭」比押注「多頭」高出十倍，這個驚人數字反映他們對川普領導下的華爾街未來日益不安。

兩個多月前，當川普贏得大選後，各路對沖基金紛紛預測美國企業將走向黃金時代，原因是川普激進減稅及放鬆管制等政策。

這種樂觀情緒導致資本空前湧入，推動對沖基金押注「多頭」達到創紀錄的四兆五千億美元。基金經理們信心滿滿，堅信川普重返權力中心將帶來股市繁榮。

然而，現在出現令人震驚的大逆轉，這些對沖基金紛紛押注經濟前景不妙。如果成真，僅管對沖基金的億萬富豪可以從股市大崩盤中攫取數以億計的巨利，但民眾和一般投資人會是受害者。

美國大多數退休基金都以投資股票為主，一旦股市大崩盤，數以百萬依賴這些計畫的工人們會失去保障，一般家庭的儲蓄帳戶也可能受害。

瑞銀分析師指出，川普的政策、全球經濟走勢以及央行行動的不確定性，讓華爾街發出明確信息：市場正處於懸崖邊緣，後果可能是災難性。

川普 美國

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