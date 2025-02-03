廣告被撤 社群平台X提告

馬斯克旗下社群平台X擴大訴訟戰，將雀巢（Nestle）、高露潔（Colgate）與殼牌（Shell）等多家大型企業列為新的被告，因這些公司在馬斯克入主X後，群起抵制該平台。

道瓊社報導，X在1日於德州聯邦地方法院提起訴訟，把更多公司列為被告，指控這些公司和世界廣告主聯合會（WFA）違反了反托辣斯法，且共謀將數十億美元廣告資金由該平台撤出。

X 在去年8月首度對多間企業提起訴訟，提告名單包含瑪氏食品（Mars）、CVS健康集團（CVS Health）、丹麥風電集團沃旭能源（Orsted），以及亞馬遜旗下的直播串流平台Twitch。

X與廣告客戶之間的衝突起自2022年，當時馬斯克買下社群平台Twitter並更名為X，稱為了鼓勵言論自由，將放寬平台內容管制，引發廣告客戶的擔憂。該年底，由WFA發起的「全球媒體責任聯盟」倡議計畫， 向成員表達了對Twitter是否將遵循其品牌安全標準的憂慮。X指控WFA的行為引發了接下來的「大規模廣告杯葛。」

廣告客戶對X的憂慮，在2023年因平台上引發爭議的反猶主義內容而升高。縱使X正在努力增加廣告以外的收入來源，比如發展訂閱制以及電子支付，但增加廣告收入仍舊重要。