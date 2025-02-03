英將禁AI生成兒少性影像

為加強保障兒少權益，英國政府宣布制定四項新法，打擊利用人工智慧（AI）生成的兒少性影像，有望使英國成為舉世第一個落實這類法律的國家。

BBC報導，英國內政部表示，這四項新法分別是：任何持有、或利用AI生成兒少性剝削影像者，或散布這類AI工具者，最高將判入獄五年。持有教導人們如何使用AI剝削兒童與青少年的手冊，也是非法行為，最高面臨三年刑期。

經營戀童癖可分享兒少性內容的網站、或提供如何誘騙兒童建議者，最重入獄十年。

政府也將賦予英國邊境執法隊權限，可指示入境者開啟數位裝置，檢查是否內含兒少性影像，因這類內容常在海外攝製；違者面臨十年刑期。

AI可部分、或完全生成兒少性影像，例如AI軟體可讓真實影像人物變成裸體，或「換臉」，嚴重影響兒少身心健全發展。

一些專家說，政府應該做得更多。相關領域的立法專家麥格林教授說，樂見政府的作為，但與所需採取的行動仍有「重大落差」。她說，英國政府應全面禁絕「裸體化」的應用程式（App），並打擊一般色情網站上常出現的少女樣貌女性的情色內容，因這些內容是在模擬兒少性剝削影像。