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印度免徵手機關鍵零件關稅 蘋果、小米等將受惠

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度對部分智慧手機零組件免徵進口稅。（路透）
印度對部分智慧手機零組件免徵進口稅。（路透）

印度財長希塔菈曼1日公布新年度預算時宣布，自2日起，不再對部分關鍵手機零組件課徵進口稅，以壯大印度製造宏圖，有望嘉惠蘋果、小米等大廠。紡織品、礦物等也納入免徵關稅之列。

美國對鄰近的加墨兩國與中國大陸祭出關稅之際，印度此舉釋出了認為產業不能倚賴保護主義的訊號。

路透報導，免課關稅的手機零組件包括印刷電路板、部分相機模組、以及USB線等，這些零件原先稅率為2.5%。希塔菈曼說：「為壯大國內的製造實力，（政府）將提供援助，使印度經濟整合進全球供應鏈」。

新德里當局的舉措，將協助印度更妥善因應川普關稅威脅而起的貿易動盪。在川普推行「美國優先政策」以吸引製造業回流美國之際，新德里當局正尋求抓緊美中貿易衝突的契機，以增進在全球供應鏈的比重。

在止於2024年的六年內，印度電子產品的銷售額已成長一倍多至1,150億美元，如今印度已是全球第二大智慧手機生產國。根據研調機構Counterpoint的數據，在2024年，蘋果以23%的占比稱霸印度手機營收榜，三星以22%的比重居次。

印度當局對部分電子零組件免徵關稅，將有助於蘋果等業者擴大印度製造。莫迪政府的補助，已成蘋果供應商在印度擴張的關鍵，也協助蘋果降低對中國大陸的依賴。蘋果逾14%的iPhone在印度組裝完成。

根據路透去年的報導，印度電子資訊科技部先前已示警，若未能降低關稅，可能在智慧手機出口大戰中落後中國大陸與越南。

智庫NITI Aayog表示，印度對電子零組件的關稅稅率可高達20%，比中國大陸與馬來西亞等國多約5%–6%，導致在印度面對越南這類與數國簽有自由貿易協定的國家陷入龐大的成本劣勢，也對打造龐大製造園區與繁盛零組件供應鏈的努力構成挑戰。

除了電子零組件外，新德里當局同日也宣布對紡織品等產業調降關稅；關鍵礦物鈷、鋅、鉛的關稅從現行的5%降至零，製造電動車鋰電池所需的工具機也免徵關稅。

印度 美國

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