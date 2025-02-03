印度IPO熱潮 有望再迎高峰

印度正準備在今年再度迎來首次公開發行股票（IPO）熱潮，可望比去年的爆炸性表現更上一層樓。

英國金融時報（FT）報導，今年印度至少有七間公司的IPO籌資金額超過10億美元。其中包含網路券商Groww、由PayPal投資的金融科技公司Pine Labs，以及軟銀投資的眼鏡公司Lenskart等印度本土企業。南韓LG的印度子公司也預計在孟買公開上市。而亞洲首富安巴尼的信實集團（Reliance Group）旗下電信公司Jio也將掛牌，預計是今年最大IPO案。

去年，印度已在亞洲IPO排行榜上名列第一，全球排名也僅落後於美國；籌資金額超過10億美元的公司則有三間，包含南韓現代集團在印度的分公司，還有外送及商品遞送公司Swiggy。

根據印度股票經紀與資產管理集團Motilal Oswal的統計，今年透過IPO籌集的資金可能超過230億美元，而去年共336個IPO案的加總則達到196億美元。