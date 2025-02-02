摘要 1.過去美國車主偏好更大、更寬敞的車輛，但隨著車價變貴、貸款利率居高不下，越來越多消費者在買車時，更青睞小型車款。 2.福特執行長法利（Jim Farley）表示，汽車產業必須把重點放在小型電動車、商用車上，美國消費者也應多買小型車。這波趨勢，也燃起福特未來5年在電動車市場拚搏的希望。

過去美國汽車車主偏好更大、更寬敞的車輛，但如今小型車市場卻異軍突起。

根據研究機構Motor Intelligence統計，2024年包括本田Civic、日產Sentra在內的小型入門車款銷售激增，帶動小型車銷量截至2024年11月為止，比上一年同期大幅成長23％，遠超過2024年整體汽車產業只有個位數的銷售成長率。

原因在於，消費者的負擔變重。智庫J.D Power統計，2024年11月美國新車平均售價位在歷史高點，超過4萬5000美元（約合新台幣147萬4672元），加上保險、貸款利率、維修成本皆不斷飆升，壓縮車主預算，使他們願意妥協，犧牲車輛的尺寸和空間，減少每月分期付款的負擔。

但選擇小型車，不代表就得在功能上折衷。因為現在的小型車配備滿足車主預算的標準科技、安全功能，空間也比以往同型車款更加寬敞。

而豐田、本田等亞洲品牌，則成為這股趨勢的最大獲益者。他們長期以來在小型家庭用車市場占有領先地位，當其他車廠放棄小型車市場時，他們依然堅守陣地。

美國本土車廠也在這場小型車大戰中占有一席之地。像是通用汽車旗下的雪佛蘭（Chevrolet），幾乎在美國停產所有轎車生產，但小型運動越野車Trax卻大獲成功，起價約2萬美元，2024年上半年銷量比上年同期成長230％。

該公司行銷主管馬優羅（Steven Majoros）指出，因為Trax提供受歡迎的功能，如大螢幕、先進安全技術，且價格較親民，才在市場上大受歡迎。

美國媒體《Axios》分析，儘管近年來美國汽車製造商幾乎放棄小型轎車，但像Trax這樣小型運動越野車的流行，使美國得以繼續在入門級汽車市場保持競爭力。

甚至是美中的電動車龍頭之戰，也和這波新趨勢息息相關。

5年內若做不出賺錢電動車⋯

福特CEO：我們未來市場會只剩北美

福特汽車執行長法利（Jim Farley）指出，該公司若要成為盈利的電動車製造商，必須進行徹底改變，把所有預算投入在更小、更負擔得起的電動車。「這才是和現實需求匹配的車款，大型電動車永遠不會賺錢，就算使用成本較低的磷酸鐵鋰電池，光是電池成本就要5萬美元，消費者永遠不可能負擔得起。」

福特的競爭對手，如比亞迪、特斯拉，已在全球占有主導地位，並建立完整供應鏈。他強調，「如果我們無法在5年內生產出能盈利的電動車，我們的未來只會縮小到只剩下北美市場。」

因此，他不斷疾呼，汽車產業必須把重點放在小型電動車、商用車上，美國消費者也應該揚棄目前對大型車輛的迷戀，重新愛上小型車。而如今趨勢的演變，可說是給了福特和比亞迪在小型電動車一搏的機會。

只不過，《華爾街日報》分析，小型車崛起的趨勢能否持續，還得取決油價和利率走向。但2025年1月上任的美國新任總統川普，承諾對墨西哥、加拿大製造的商品課徵25％進口關稅，由於不少車廠都把低價車生產基地設在墨西哥，以降低勞工成本，川普新政恐怕會再進一步推升車價，也可能會給小型車市場更好的發展空間。

資料來源：《華爾街日報》、《衛報》、《財星》、axios

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《原文小車買氣大爆發！為何福特CEO說：未來5年，電動車要賺錢得靠它？》