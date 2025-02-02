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工業和汽車業需求不振 意法半導體傳將裁員最多3,000人
意法半導體（STMicroelectronics）傳出正考慮透過優退和遇缺不補的方式，裁減人力多達6%左右，相當於最多將有3,000人會失業。
彭博資訊報導，知情人士透露，意法最快本月宣布裁員計畫，預定裁減2,000至3,000人，義大利和法國的業務都將受到影響。
知情人士表示，義大利政府尋求限制公司整頓對該國員工的影響。義大利政府與法國共同持有該公司27.5%股權。
根據報導，公司的一位發言人回應，「未來幾周，我們將開始與員工代表進行建設性的對話，商討職業終期支持計畫，以自願為基礎，包括提前退休」。法國財政部和義大利工業部的代表不予置評。
該公司日前公布財報時稱，2024年是整個產業幾十年來最糟糕的年份之一，並預計本季營收可能低於市場預期。該公司這次沒有提供全年展望，也打破了慣例。這家晶片製造商正面臨工業和汽車產業需求持續低迷的困境。
意法半導體為蘋果、特斯拉等提供成熟製程晶片，僱有逾5萬名員工。
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