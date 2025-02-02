DeepSeek衝擊…美追輝達晶片白手套 新加坡澄清

中國大陸新創公司深度求索（DeepSeek）成功研發人工智慧（ＡＩ）語言模型引發美方激烈反應，美國白宮及聯邦調查局（ＦＢＩ）正調查DeepSeek是否透過新加坡等第三方買家，違規取得輝達晶片；而美國跨黨派議員呼籲針對輝達晶片出口實施新限制。

對於DeepSeek崛起，一位美國國務院發言人一月卅一日以電郵回覆中央社，表示將限制任何使國務院資料數據面臨風險的工具與科技。電郵寫道，國務院「致力保護我們的資訊及基礎設施，採取一切必要措施確保最高等級的安全」。

彭博報導，外界質疑DeepSeek是否使用西方先進技術來開發這款ＡＩ模型。知情人士透露，調查焦點集中於DeepSeek是否透過新加坡等第三國，購買輝達未經許可的先進晶片。輝達發言人強調，該公司始終要求合作夥伴遵守所有相關法律，並表示若發現違規行為將採取適當行動。

據監管文件顯示，新加坡占輝達總營收的兩成，但是絕大部分與新加坡營收相關的出貨，都是運送至新加坡以外的地點，這可能是川普政府懷疑新加坡的公司，是否幫大陸購買輝達晶片的理由。

不過，輝達發言人表示，新加坡企業購買輝達晶片並不代表會轉往大陸，許多客戶在新加坡都有業務實體，並利用這些實體製造輸往美國和西方的產品。

新加坡貿易和工業部一日發表聲明指出，輝達已說明沒有理由相信DeepSeek從新加坡取得任何出口管制產品，而星國也期望輝達等美國公司遵守美國的出口管制規定和星國的法律，星國海關和執法機構將持續與美國相關部門密切合作。此外，星國向來堅持法治，也堅決打擊藐視相關規定的個人和企業。

虎嘯網報導，DeepSeek在一四○個市場的移動應用下載量排行榜上位居榜首，其中印度占新增用戶的最大比例。數據顯示，自平台推出以來，印度的下載量占所有平台的百分之十五點六。

儘管DeepSeek發布低成本ＡＩ模型，導致人工智慧晶片巨頭輝達股價重挫，但輝達於官方平台宣布，該模型已成功整合至NVIDIA NIM這一組加速推理微服務平台，為開發者提供全新選擇。