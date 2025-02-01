Fed兩位官員：未來降息將評估川普政策對通膨的影響

聯準會（Fed）兩位分別被視為鷹派與鴿派代表的官員上周五（1月31日）都表示，他們在評估利率應該進一步下降多少時，將關注川普政府政策對通膨的影響。

Fed理事鮑曼和芝加哥聯準銀行總裁古斯比在分別的談話都表達出，通膨今年可能繼續下滑，允許進一步降息，但兩人都表示，川普政府將推出的政策增加通膨路徑的不確定性，因此也增加Fed利率路徑的不確定性。

川普將驅逐移民的政策可能限縮美國的勞動力供應，而加徵進口關稅的措施則會推高物價。

鮑曼被廣泛認為是Fed「鷹派」代表，她更關注通膨；相較下，古斯比更關注就業市場。

鮑曼表示，Fed現在應該逐步採取行動，「釐清政府的政策及其對經濟的影響」。她認為，通膨可能強於預期，因經濟持續成長、薪資上漲、地緣政治風險，以及金融市場和企業信心可能釋放被壓抑的需求。她說：「我更希望未來對政策利率的調整是漸進的……我仍然擔心，過去一年較為寬鬆的金融環境，可能是在減緩通膨方面缺乏進一步進展的原因之一。」她認為，目前的利率可能並沒那麼具限制性。

投資人目前預期，Fed將在6月會議降息1碼，今年稍晚再次降息。

今年同樣有決策投票權的古斯比表示，他仍認為今年通膨將緩解，允許Fed繼續降息。與鮑曼不同的是，他沒有指出通膨面臨的直接上行風險，而是關注周五公布的新數據。最近幾個月的通膨數據一直在接近2%的目標，他預期這一情況將持續下去。

但古斯比也說：「我們面臨著可能影響物價的政策不確定性……如果它影響到物價，它就會影響到我們。」他指出，關稅和其他行動可能會造成「混亂」的前景，決策者必須區分出那些可能持續存在的物價影響和那些可忽略的一次性調整。

古斯比說，「我們的難題在於，如果政策使得價格升高，我們必須弄清楚通膨的哪一部分是貨幣政策應當忽略的，而哪一部分是經濟狀況造成的更強烈物價壓力的訊號」。