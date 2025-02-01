快訊

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed兩位官員：未來降息將評估川普政策對通膨的影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Fed理事鮑曼。路透
Fed理事鮑曼。路透

聯準會（Fed）兩位分別被視為鷹派與鴿派代表的官員上周五（1月31日）都表示，他們在評估利率應該進一步下降多少時，將關注川普政府政策對通膨的影響。

Fed理事鮑曼和芝加哥聯準銀行總裁古斯比在分別的談話都表達出，通膨今年可能繼續下滑，允許進一步降息，但兩人都表示，川普政府將推出的政策增加通膨路徑的不確定性，因此也增加Fed利率路徑的不確定性。

川普將驅逐移民的政策可能限縮美國的勞動力供應，而加徵進口關稅的措施則會推高物價。

鮑曼被廣泛認為是Fed「鷹派」代表，她更關注通膨；相較下，古斯比更關注就業市場。

鮑曼表示，Fed現在應該逐步採取行動，「釐清政府的政策及其對經濟的影響」。她認為，通膨可能強於預期，因經濟持續成長、薪資上漲、地緣政治風險，以及金融市場和企業信心可能釋放被壓抑的需求。她說：「我更希望未來對政策利率的調整是漸進的……我仍然擔心，過去一年較為寬鬆的金融環境，可能是在減緩通膨方面缺乏進一步進展的原因之一。」她認為，目前的利率可能並沒那麼具限制性。

投資人目前預期，Fed將在6月會議降息1碼，今年稍晚再次降息。

今年同樣有決策投票權的古斯比表示，他仍認為今年通膨將緩解，允許Fed繼續降息。與鮑曼不同的是，他沒有指出通膨面臨的直接上行風險，而是關注周五公布的新數據。最近幾個月的通膨數據一直在接近2%的目標，他預期這一情況將持續下去。

但古斯比也說：「我們面臨著可能影響物價的政策不確定性……如果它影響到物價，它就會影響到我們。」他指出，關稅和其他行動可能會造成「混亂」的前景，決策者必須區分出那些可能持續存在的物價影響和那些可忽略的一次性調整。

古斯比說，「我們的難題在於，如果政策使得價格升高，我們必須弄清楚通膨的哪一部分是貨幣政策應當忽略的，而哪一部分是經濟狀況造成的更強烈物價壓力的訊號」。

Fed 川普 通膨

延伸閱讀

川普2.0關稅大刀將出鞘 引燃通膨顧慮！美債市不再淡定、殖利率衝高

川普2.0貿易戰風雨欲來 台灣恐也被加徵關稅？專家：應4面向因應

亂開玩笑？川普拒赴美航空難現場嗆「去游泳嗎」 全網怒轟：冷酷無情

川普撤銷電動車優惠政策 法人聚焦東陽、胡連等後市

相關新聞

是福不是禍？DeepSeek重挫輝達股價 科技大咖解答：市場誤會了

過去一周來，中國大陸新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度...

Fed兩位官員：未來降息將評估川普政策對通膨的影響

聯準會（Fed）兩位分別被視為鷹派與鴿派代表的官員上周五（1月31日）都表示，他們在評估利率應該進一步下降多少時，將關注...

川普2.0關稅大刀將出鞘 引燃通膨顧慮！美債市不再淡定、殖利率衝高

美國公債殖利率31日收在一周來最高水準，因為美國總統川普的發言人證實，1日將對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵關稅，通膨顧慮...

美股1月收漲 下周關稅變數太多…投資人改盯經濟數據

美國股市對科技股的疑慮好不容易平靜下來，卻被關稅變來變去的消息給打破。白宮表示仍將按計畫於1日（周六）對中國大陸、墨西哥...

DeepSeek引發資安疑慮 荷蘭隱私監管機構啟動調查

荷蘭隱私權監管機構今天表示，將就中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的資料蒐集行為展開調查，同時呼籲...

與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」

中國新創公司DeepSeek的模型問世成為全球發燒話題後，印度宣布將發展本土AI模型，並表達希望與台灣有更多合作的想法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。