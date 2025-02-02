金銀加速輸美掀風潮 捨棄船隻改空運…先到先贏

因擔心川普政府的將貴金屬納入關稅範圍，過去幾個月來，成箱的金條和銀條被裝上飛機，從倫敦運往紐約。全球最大黃金交易商摩根大通（小摩），也預計在2月交割價值逾40億美元的黃金。

彭博資訊報導，黃金通常在倫敦、紐約、蘇黎世、香港和上海等全球主要交易中心之間流動。較便宜、體積較大的白銀，通常以船運方式運送。然而，川普政府的關稅威脅已造成前所未見的錯位。交易商表示，美國白銀期貨溢價已飆升至每英兩逾1美元，空運因此變得可行，也促使交易商趕在新貿易措施宣布前，將貴金屬運入美國。

據報導，黃金和銅也正在湧入美國。去年11月美國總統大選至今，黃金和銅期貨價格已飆升至國際基準以上，替少數有能力在短時間內將大量金屬移往美國的交易商和銀行創造機會。而沒有這個能力的投資者，將面臨巨大風險。

自去年美國總統大選之日以來，已有近1,400萬英兩、價值380億美元的黃金，以及4,500萬英兩的白銀，湧入紐約商品交易所（Comex）的倉庫。知情人士表示，已有大量黃金由瑞士出口，同時間，這股熱潮導致交易商必須排隊數周才能把黃金由英國央行的金庫取出，交由私人銀行保管。

國際現貨金價上周五首度突破2,800美元大關，改寫歷史新高，盤中曾觸及2,817.23美元的紀錄高點，收盤報每英兩2,798.41美元。

報導指出，全球最大黃金交易商小摩也預計交割2月在芝加哥商品交易所（CME）到期的期貨合約，價值逾40億美元黃金，合計3,000萬金衡英兩（troy ounce），數量為交易所1994年有紀錄以來次多。一些其他金融機構也在30日宣布預計2月黃金期貨交割計畫。

航運數據也顯示，美國近月來銅進口量也猛增，其中包含來自智利的罕見散裝船運，也有少量來自非洲。但對那些銅還在船運途中的交易商來說，風險在於，關稅實施速度可能很快，貨物抵達時就會被徵收。

這種罕見的貴金屬交易流動現象，反映大宗商品產業受到川普貿易政策顛覆，即便在他開始兌現競選承諾之前。