DeepSeek晶片來源 美徹查

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸人工智慧（AI）模型DeepSeek的成功引發美方激烈反應，美國白宮及聯邦調查局（FBI）正調查DeepSeek是否透過新加坡等第三方買家，違規取得輝達（Nvidia）晶片；而美國跨黨派議員呼籲就輝達晶片出口實施新限制。

彭博報導，DeepSeek近期推出的R1聊天機器人，在多項功能上與美國OpenAI的最強模型性能不相上下，DeepSeek還宣稱該款產品以低成本、高效能打入市場，對競爭對手構成挑戰。隨著DeepSeek的成功，外界開始質疑DeepSeek，是否使用西方的先進技術來開發這款AI模型。

知情人士透露，調查焦點集中於DeepSeek是否透過新加坡等第三國，購買輝達未經許可的先進晶片。輝達發言人強調，該公司始終要求合作夥伴遵守所有相關法律，並表示若發現違規行為將採取適當行動。

據監管文件顯示，新加坡占輝達總營收的20%，但絕大部分與新加坡營收相關的出貨，卻都是運送至新加坡以外的地點，這可能是川普政府懷疑新加坡的公司，幫大陸購買輝達晶片的理由。

不過輝達發言人表示，新加坡購買的輝達晶片並不代表會轉往大陸，許多客戶在新加坡都有業務實體，並利用這些實體製造輸往美國和西方的產品。

新加坡 晶片 輝達

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