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美股籠罩兩陰影 展望不妙…汽車業恐成最大輸家

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
經濟學家評估，美國總統川普若果真對墨西哥、加拿大和中國大陸進口產品加徵關稅，對汽車、晶片以及中國大陸曝險大的產業打擊最重。美聯社
經濟學家評估，美國總統川普若果真對墨西哥、加拿大和中國大陸進口產品加徵關稅，對汽車、晶片以及中國大陸曝險大的產業打擊最重。美聯社

經濟學家評估，美國總統川普若果真對墨西哥、加拿大和中國大陸進口產品加徵關稅，對汽車、晶片以及中國大陸曝險大的產業打擊最重，美股在企業獲利受衝擊和通膨復熾的雙重陰影下，後市展望不妙。

巴克萊策略師預估，川普的關稅加上可能引發貿易夥伴國的報復措施，可能導致美股標普500指數成分股企業的盈餘因此折損2.8%。

實際衝擊多大，取決於川普宣布的具體細節，包括關稅稅率、瞄準（或豁免）的產品，以及實施的期限，也要看這三國的反應而定。

川普談話重點
川普談話重點

但首當其衝的美國產業已呼之欲出，尤其是關稅和貿易戰若經年累月，一些類股受創最深。汽車業因為供應鏈遍及全球，尤其在墨西哥、加拿大和中國大陸的曝險甚大，可能是最大輸家。Evercore ISI分析師麥尼里指出，通用（GM）、福特和 Stellantis這三大傳統車商，及其供應商，都將面臨極大的風險。據他估計，每對墨西哥加徵10%關稅，就會對通用和福特每股盈餘分別造成20%和10%的打擊。

電動車類股也可能受連累，包括特斯拉、Rivian和Lucid在內，以及充電站業者如ChargePoint、Beam、Blink Charging。

對中國大陸曝險大的業者，也可能遭殃。根據摩根大通指出，這些公司包括安捷倫（Agilent）、Otis、IPG Photonics和Jabil等公司。那斯達克中國金龍指數走勢波動恐加劇，該指數31日（上周五）重挫3.5%，表現為七周來最糟。

晶片股以及半導體設備股將淪為美中關稅戰的箭靶，摩根大通指數顯示中國大陸曝險高的公司包括：輝達、博通、高通、應材、德儀和英特爾。

其他如Deere、卡特彼勒、波音等工業股，以及Maxeon、Sunnova、Sunrun和SunPower等太陽能公司，和MP Materials等礦業股，也可能被貿易戰流彈掃到。

彭博經濟研究認為，如果川普兌現最新擬議的關稅措施，那麼美國對所有進口商品的平均關稅稅率將從3%提高到11%以上，進而引起全球貿易大洗牌。

川普 關稅

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