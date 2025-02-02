川普新政 添Fed利率不確定性

美國聯準會（Fed）兩位分別被視為鷹派與鴿派代表的官員一月卅一日說，在評估利率應進一步下降多少時，將關注川普政府政策對通膨的影響。川普將驅逐移民的政策，恐限縮美國的勞動力供應，而加徵進口關稅的措施則會推高物價。

Fed理事鮑曼和芝加哥聯準銀行總裁古斯比在分別的談話都表達出，通膨今年可能繼續下滑，允許進一步降息，但兩人都表示，川普政府將推出的政策增加通膨路徑的不確定性，因此也增加聯準會利率路徑的不確定性。

古斯比仍認為今年通膨將緩解，允許Fed繼續降息。與鮑曼不同的是，他並未指出通膨面臨的直接上行風險，而是關注周五公布的新數據。近幾個月通膨數據一直在接近百分之二的目標，他預期這將持續下去。

古斯比說，「我們面臨可能影響物價的政策不確定性，若它影響到物價，就會影響到我們」；關稅和其他行動可能造成「混亂」前景，決策者必須區分哪些可能持續存在的物價影響與哪些可忽略的一次性調整。

鮑曼表示，Fed應逐步採取行動；通膨可能強於預期，因經濟持續成長、薪資上漲、地緣政治風險，以及金融市場和企業信心可能釋放被壓抑的需求；「我更希望未來對政策利率的調整是漸進，並擔心過去一年較寬鬆的金融環境，可能是在減緩通膨上缺乏進一步進展的原因之一」。