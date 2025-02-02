投資人撤資ESG 考驗經理人

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

環境、社會與治理（ESG）股票基金投資人撤資金額創新高，ESG經理人面臨最艱辛的時刻。

據晨星機構的數據顯示，2024年第4季歐洲「第9條款」類ESG基金受創最重，淨流失達73億歐元，比第3季高出1倍，且是連續第5季資金淨流失，其中股票基金流失64億歐元。流失最多的是貝萊德永續能源基金，達5.76億歐元，Nordea 1全球氣候與環境基金則流失5.2億歐元，百達全球環境機會基金流失4.98億歐元。

同時各家基金取消ESG名稱及相關條款的數量也創新高。晨星預料未來幾個月將有30-50%的ESG基金變更名稱，相當於1,200-2,200檔基金。

ESG基金報酬率乏善可陳，從2022年以來標普全球清潔能源指數已下跌近一半，同期間標普500指數則大漲近30%；加上法規繁複，及政治面強力抵制，投資人紛紛撤離；單單是美國，去年ESG基金共流失資金約200億美元。現在資金大量流失，更使基金雪上加霜。

晨星表示，去年是「題材轉變時期，原因包括美國大選、美元勁升、通膨頑強，及央行降息更為謹慎」。晨星機構永續投資研究部門主管畢歐伊表示，許多與「清潔能源、清潔科技與氣候解方相關的基金在高利率背景下，表現都不佳」。不過全球ESG基金的資產總額仍高達3.2兆美元。

歐洲當局目前正在改革ESG法規，德國及法國政府要求歐盟執委會對所有產業的企業簡化ESG申報規定。歐盟主管金融服務業務的執委阿爾柏克基表示，可能必須刪除一些疊床架屋及相互衝突的法規。

富達國際機構永續性投資長陳振輝（Jenn-Hui Tan）表示，儘管逆風來襲，許多資產經理人仍埋頭苦幹，來執行歐盟現行的ESG法規，並將對法規改變的各種結果預作準備。

歐盟 永續 美國大選

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