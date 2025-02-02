華爾街見風轉舵 退出淨零…各界擔憂削弱減碳努力

美國總統川普就職前夕，從高盛到摩根大通等華爾街六大銀行，在一個月內相繼退出全球銀行業氣候聯盟，就連加拿大數家大型銀行也起而傚尤。不禁令各界擔心，金融業已失去對化石燃料採取行動的決心，對減碳的努力可能帶來重創。

高盛於去年12月6日宣布退出淨零銀行聯盟（NZBA），富國銀行、花旗、美國銀行和摩根士丹利隨後也跟進，摩根大通則在川普就職前兩周，也撤離這個氣候組織。

這股「退群」潮蔓延到鄰國加拿大；從川普就職前兩天到當天，多倫多道明銀行（TD）和豐業銀行（Nova Scotia ）等加拿大五大銀行也宣布退出NZBA。

華爾街氣候融資目標

銀行基本上都會避免提出為何離開NZBA的直接理由，而是宣稱仍致力於幫助客戶轉型為低碳經濟。豐業就表示，該公司「將繼續為能源轉型提供資金，並支持我們的客戶實施永續發展策略」。加拿大皇家銀行（RBC）是NZBA目前碩果僅存的加拿大大型銀行，但也表示正考慮去留，儘管執行長麥凱保證，退出「不會導致該行就不致力於淨零排放或氣候變遷」。

根據彭博彙編的數據，去年加拿大的銀行是石油、天然氣和煤炭公司最大的融資方之一，其中TD、RBC等加拿大銀行業者躋身此類交易前十名，而最大的融資提供者則是摩根大通。

Reclaim Finance能源轉型資深分析師麥考利表示，退出的銀行或許會減少對氣候友善政策的承諾，值得注意的關鍵則是他們會否降低原有的目標和政策。不過，他認為銀行就算改絃易轍，也不會高調公開。

不只商業銀行，連參與成員更廣泛的氣候行動CA 100+，也面臨核心成員退出的大挫敗，從摩根大通到品浩（PIMCO）和全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock），也結束了在美國與該組織的合作。

儘管NZBA一直到去年都還在修改規則，希望留住這些具有系統重要性的大銀行，但這些努力顯然並不夠。倡議組織ShareAction銀行項目負責人馬丁表示，這些退群者向市場發出了一個信號，也就是氣候變遷已不再是他們的優先事項，但「他們是世上最大化石燃料融資供應者，所以這點令人擔憂」。