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美起訴聯準會前顧問 涉替中國刺探經濟機密

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國檢方今天宣布起訴一名前聯邦準備理事會（Federal Reserve）顧問，他涉嫌替中國刺探情報，還假裝在中國一所大學兼職授課。

法新社報導，美國司法部表示，已起訴美籍、63歲的羅傑斯（John Harold Rogers），他於2010年到2021年受聘擔任聯準會國際金融部門高階顧問，期間涉嫌替中國刺探情報。

根據今天公布的起訴書，羅傑斯洩露聯準會及利率制定委員會的秘密資訊。

司法部在聲明中表示：「羅傑斯涉嫌與中國共謀者分享的機密資訊，在不為他人所知的情況下很有經濟價值；這些中國共謀者效力於中國情報安全機關，假扮為中華人民共和國一所大學的研究生。」

司法部表示，羅傑斯自2018年起就「涉嫌利用在聯準會的工作，索取有關專門經濟資料集的貿易機密資訊」，包括對中國課徵關稅的研議過程。

司法部表示：「他違反聯準會政策，以電子方式將資訊傳送到他個人的電子郵件帳號，或在前往中國之前列印出來，為接洽共謀者做準備。」

羅傑斯到了中國後，在旅館房間的密會中交出資訊，同時假裝在山東大學授課。

根據起訴書，他在「中國一所大學」兼職授課，獲得約45萬美元（約新台幣1482萬元）報酬。

司法部指稱，除此之外，中國共謀者還贈送羅傑斯其他禮物，替他買機票飛往中國，入境後包吃包住，還替他「安排並支付海灘假期費用」。

司法部表示，羅傑斯2020年面對聯準會督察員時，「在他取得和傳輸敏感資訊，以及他與共謀者的關係上說謊」。

司法部指出，羅傑斯洩露的資料可讓中國操控美國市場，「事先獲知美國經濟政策，包括先掌握聯邦資金利率異動，可讓中國在買賣美國債券或證券時占優勢」。

司法部表示，密謀刺探經濟情報和提供虛假陳述的罪名，最重可分別被判處15年有期徒刑加上500萬美元罰金，以及5年有期徒刑。

司法 美國 聯準會

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