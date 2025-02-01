美國12月PCE年增率升溫至2.6% 暫停降息呼聲恐更大
美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）12月數據較1年前上漲2.6%，連續第3個月升溫，這使得聯準會應繼續暫停調降利率的呼聲更響亮。
法新社報導，美國商務部今天公布，去年12月美國PCE年增幅度較11月的2.4%增加，但符合道瓊社和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）調查的經濟學家預估中值。與前月相較，美國12月PCE則上漲0.3%。
去除波動較大的食品和能源價格後，12月美國核心PCE較前1年同期上漲2.8%，與前月相比則增加0.2%。
美國通膨率自去年9月以來持續朝遠離聯準會長期目標2%的方向攀升，為美國中央銀行決策官員帶來麻煩。
聯準會官員之前連續3次貨幣政策會議決定降息後，29日結束本月會議時一致投票贊成暫停行動，將基準放款利率維持在4.25%至4.50%之間。
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