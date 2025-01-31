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歐盟WTO告中國脅迫立陶宛貿易案 重啟後又暫停

中央社／ 布魯塞爾31日專電

歐盟向世貿組織提起對中國貿易脅迫立陶宛的爭端解決訴訟，在重啟3日後又申請暫停。歐盟發言人表示，這是因為中國與立陶宛貿易關係有所改善，歐盟需要持續評估本案並將與立陶宛政府共商後續決定。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對中國在2021年以貿易報復立陶宛同意台灣政府成立以「台灣」為名的辦事處，在2022年初向世界貿易組織（WTO）提出爭訟，以維護歐盟國家的經貿利益。

這起案件原本正進入類似一般司法調解性質的爭端解決小組（Panel）階段，但2024年1月歐盟執委會以技術問題為由，向WTO爭端解決機構（DisputeSettlement Body）申請暫停程序。若暫停超過1年未恢復，案件將因失效而終止。

根據WTO昨日發出的溝通文件，歐盟執委會在失效前夕的24日向WTO提出恢復爭端解決小組程序，隨即在27日再次申請立即暫停程序。

外界解讀歐盟此舉是為了爭取時間，將案件握在手上以便彈性因應與中國的關係。

執委會競爭政策發言人朱貝（Lea Zuber）在今天中午例行記者會回應，申請暫停可讓歐盟持續評估事態的發展，觀察立陶宛到中國的出口是否仍受到中方限制。

她表示，過去這段期間中國與立陶宛的貿易情況有所改善，執委會認為目前適切的作法是持續評估，所以才向WTO要求暫停程序。她強調下一步行動將視監看情況而定，並將與立陶宛政府密切聯繫、共同作出決定。

立陶宛事件可視為歐盟與中國貿易關係轉向緊繃的轉捩點，歐盟過去幾年推出的反經濟脅迫（anti-coercion）等貿易政策工具，就常以立陶宛事件為背景案例。

除了本身去風險化（de-risking）戰略使歐中貿易關係持續緊張，在川普（Donald Trump）再次上任美國總統後，歐盟也將對中政策視為與川普政府經營關係的槓桿之一，使歐中關係更添變數。

歐盟負責貿易政策的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）29日出席歐洲議會（European Parliament）貿易委員會時，就明言歐盟將「與美國共同因應中國帶來的貿易挑戰」，還將中國定義為歐盟「第三大且最具挑戰性的貿易夥伴」。

他強調，歐中貿易關係須立基於透明、互惠，「這代表（我們將）更強硬地挑戰中國不平衡且不公平的貿易行為」。

歐盟 立陶宛 關係

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