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ECB降息1碼 暗示還會下調

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息。路透
歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息。路透

歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息，各項主要利率皆調降1碼，並警告歐元區已陷入停滯的經濟，將再遭遇關稅逆風襲擊。總裁拉加德暗示ECB將進一步降息，市場也押注歐洲與美國的利率差距將擴大，歐元兌美元恐跌至平價。

ECB基準的存款利率降到2.5%，是2023年初以來最低；主要再融資利率降到2.9%，邊際借貸利率下降到3.15%。同日歐盟統計局公布，去年第4季歐元區經濟季比零成長，法國和德國31日公布的數據也顯示這兩個歐洲大國的通膨已趨疲軟，強化歐洲央行繼續降息的理由。法國1月消費者物價指數（CPI）年升率初估1.8%，與前月相同，但低於預期。德國CPI也未升溫。

拉加德在會後記者會上表示，歐元區經濟「短期內將依然疲弱」，多項調查顯示服務業成長，但製造業持續萎縮，消費者信心相當脆弱，經濟風險偏向下坡。她表示，這次會議並未討論「我們（降息行動）在何處停止」；進一步降息的頻率、速度及幅度將一切看數據。

消費者物價指數 降息

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