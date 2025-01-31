DeepSeek衝擊 SK海力士股價挫
陸廠DeepSeek的人工智慧（AI）模型震撼美股後，結束春節假期的南韓股市也出現補跌效應，輝達主要供應商SK海力士，31日股價暴跌近10%，三星電子挫逾2%。
韓股31日開紅盤，SK海力士盤中下殺近12%，終場跌9.9%收199,200韓元。三星電子盤中重摔3.7%，終場跌2.4%收52,400韓元。
韓股農曆春節休市期間，傳出DeepSeek模型可能比預期更先進，而且成本更低，掀起全球市場拋售潮。儘管輝達等股價已收復部分失土，但投資人仍感不安。
斐波那契資產管理公司執行長說，交易員在討論這是暫時震盪、還是持續的趨勢，外界將聚焦開發AI工具的成本，質疑是否真的需要昂貴的晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言