DeepSeek衝擊 SK海力士股價挫

陸廠DeepSeek的人工智慧（AI）模型震撼美股後，結束春節假期的南韓股市也出現補跌效應，輝達主要供應商SK海力士，31日股價暴跌近10%，三星電子挫逾2%。

韓股31日開紅盤，SK海力士盤中下殺近12%，終場跌9.9%收199,200韓元。三星電子盤中重摔3.7%，終場跌2.4%收52,400韓元。

韓股農曆春節休市期間，傳出DeepSeek模型可能比預期更先進，而且成本更低，掀起全球市場拋售潮。儘管輝達等股價已收復部分失土，但投資人仍感不安。

斐波那契資產管理公司執行長說，交易員在討論這是暫時震盪、還是持續的趨勢，外界將聚焦開發AI工具的成本，質疑是否真的需要昂貴的晶片。