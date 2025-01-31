DeepSeek衝擊 SK海力士股價挫

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
結束春節假期的南韓股市也出現補跌效應，輝達主要供應商SK海力士，31日股價暴跌近10%。路透
結束春節假期的南韓股市也出現補跌效應，輝達主要供應商SK海力士，31日股價暴跌近10%。路透

陸廠DeepSeek的人工智慧（AI）模型震撼美股後，結束春節假期的南韓股市也出現補跌效應，輝達主要供應商SK海力士，31日股價暴跌近10%，三星電子挫逾2%。

韓股31日開紅盤，SK海力士盤中下殺近12%，終場跌9.9%收199,200韓元。三星電子盤中重摔3.7%，終場跌2.4%收52,400韓元。

韓股農曆春節休市期間，傳出DeepSeek模型可能比預期更先進，而且成本更低，掀起全球市場拋售潮。儘管輝達等股價已收復部分失土，但投資人仍感不安。

斐波那契資產管理公司執行長說，交易員在討論這是暫時震盪、還是持續的趨勢，外界將聚焦開發AI工具的成本，質疑是否真的需要昂貴的晶片。

DeepSeek SK海力士 三星電子 韓股

延伸閱讀

AI賣壓減弱但川普關稅陰影籠罩 亞股漲多跌少

力積電（6770）樣樣都做、樣樣不精？他看衰營運再提「4字箴言」

三星NAND西安廠減產

南韓對陸晶片出口下滑

相關新聞

美GDP增5.3% 連三年勝中國 穩坐全球最大經濟體寶座

旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%，未經通膨調整的名目成長率更達到5.3%，一連三年超越中國大陸，...

ECB降息1碼 暗示還會下調

歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息，各項主要利率皆調降1碼，並警告歐元區已陷入停滯的經濟，將再遭遇關稅逆風襲擊。...

蘋果帶財報創三高 上季營收、獲利、毛利率攀峰

蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高，但iPhone銷售下滑，凸顯人工智慧（AI）未如預期帶動需求，所幸本季...

美國12月PCE年增率升溫至2.6% 暫停降息呼聲恐更大

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）12月數據較1年前上漲2.6%，連續第3個...

美2月起對加墨增稅 帶動金價衝破2,800美元

美國總統川普將啟動他的第一波關稅攻勢，計劃如期從2月1日起對加拿大和墨西哥加徵關稅，不過他說考慮讓原油豁免。

三星失色 獲利增速恐放緩

三星電子警告，本季獲利成長可能受限，主要是核心的半導體部門持續疲軟，反映出轉型人工智慧（AI）的步伐落後。公司表示將減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。