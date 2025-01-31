三星失色 獲利增速恐放緩
三星電子警告，本季獲利成長可能受限，主要是核心的半導體部門持續疲軟，反映出轉型人工智慧（AI）的步伐落後。公司表示將減少成熟製程晶片，致力於提升高頻寬記憶體（HBM）等先進產品的銷售。
三星1月31日公布完整財報，去年第4季淨利年成長22%至7.75兆韓元（54億美元），超越市場預測的6.353兆韓元，但若與去年第3季相比，則下滑23%；整體營業利益年增逾一倍至約6.5兆韓元（44.8億美元），大致符合初估結果；整體營收年增12%，達到75.8兆韓元，稍高於該公司日前公布的初步估算。
然而，晶片製造部門上季營業利益僅約2.9兆韓元（21億美元），不如市場預期，也低於去年第3季的3.9兆韓元，更遠不如第2季的6.5兆韓元。
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