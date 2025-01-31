美GDP增5.3% 連三年勝中國 穩坐全球最大經濟體寶座

旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%，未經通膨調整的名目成長率更達到5.3%，一連三年超越中國大陸，穩坐全球最大經濟體寶座。

美國經濟分析局30日公布初估數據顯示，美國2024年第4季經通膨調整的國內生產毛額（GDP）季增年率達2.3%，延續第3季成長3.1%的擴張趨勢，儘管成長步調比經濟學家預測的2.6%緩和。

對經濟景氣貢獻最大的消費者支出第4季擴增4.2%，增幅是2023年初以來最大，機動車銷售回升是主要驅力。剔除食物和能源的個人消費支出（PCE）核心物價指數第4季年增2.5%。

最新GDP數據為美國去年來紮實的經濟表現畫下強有力句點，讓原以為通膨頑強和高利率必打擊消費、拖慢經濟的經濟學家跌破眼鏡。2024全年美國實質（扣除通膨率）GDP成長率為2.8%，延續前兩年分別成長2.9%和2.5%的擴張趨勢。這說明了聯準會（Fed）為何對今後降息展望轉趨審慎。

美國2024年未經通膨調整的GDP成長5.3%；相較下，中國國家統計局兩周前公布，去年大陸名目GDP成長率為4.2%。至此，美國名目GDP已連續三年超越中國大陸，以這個指標衡量，美國依然是全球最大經濟體。

近年來美中面臨的物價挑戰恰好相反，有助於解釋兩國名目GDP差距為何愈來愈大。美國通膨上揚迫使Fed在2022年至2023年大幅調高利率，拉抬了名目數字；中國大陸則與通縮搏鬥，該國GDP平減指數顯示當地物價自2023年中開始下滑至今。

若考量通膨因素，中國大陸2024年實質GDP成長率為5%，仍高於美國的2.8%。

經濟學家指出，中國大陸經濟遭逢轉型陣痛期，美國表現相對出色暫居領先，但爭奪全球GDP王座的競賽方興未艾。