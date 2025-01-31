美GDP增5.3% 連三年勝中國 穩坐全球最大經濟體寶座

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%。路透
旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%。路透

旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%，未經通膨調整的名目成長率更達到5.3%，一連三年超越中國大陸，穩坐全球最大經濟體寶座。

美國經濟分析局30日公布初估數據顯示，美國2024年第4季經通膨調整的國內生產毛額（GDP）季增年率達2.3%，延續第3季成長3.1%的擴張趨勢，儘管成長步調比經濟學家預測的2.6%緩和。

對經濟景氣貢獻最大的消費者支出第4季擴增4.2%，增幅是2023年初以來最大，機動車銷售回升是主要驅力。剔除食物和能源的個人消費支出（PCE）核心物價指數第4季年增2.5%。

最新GDP數據為美國去年來紮實的經濟表現畫下強有力句點，讓原以為通膨頑強和高利率必打擊消費、拖慢經濟的經濟學家跌破眼鏡。2024全年美國實質（扣除通膨率）GDP成長率為2.8%，延續前兩年分別成長2.9%和2.5%的擴張趨勢。這說明了聯準會（Fed）為何對今後降息展望轉趨審慎。

美國2024年未經通膨調整的GDP成長5.3%；相較下，中國國家統計局兩周前公布，去年大陸名目GDP成長率為4.2%。至此，美國名目GDP已連續三年超越中國大陸，以這個指標衡量，美國依然是全球最大經濟體。

近年來美中面臨的物價挑戰恰好相反，有助於解釋兩國名目GDP差距為何愈來愈大。美國通膨上揚迫使Fed在2022年至2023年大幅調高利率，拉抬了名目數字；中國大陸則與通縮搏鬥，該國GDP平減指數顯示當地物價自2023年中開始下滑至今。

若考量通膨因素，中國大陸2024年實質GDP成長率為5%，仍高於美國的2.8%。

經濟學家指出，中國大陸經濟遭逢轉型陣痛期，美國表現相對出色暫居領先，但爭奪全球GDP王座的競賽方興未艾。

美國經濟

延伸閱讀

美國法規禁售手槍給未滿21歲成人 上訴法院認違憲

美航嚴重空難 美國「最繁忙機場」險象橫生？前日客機也險撞直升機

台積電面臨考驗時刻 謝金河：如何和川普團隊溝通 可能是當務之急

消費回溫促波蘭2024年GDP增長2.9% 為歐盟最高

相關新聞

美GDP增5.3% 連三年勝中國 穩坐全球最大經濟體寶座

旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%，未經通膨調整的名目成長率更達到5.3%，一連三年超越中國大陸，...

ECB降息1碼 暗示還會下調

歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息，各項主要利率皆調降1碼，並警告歐元區已陷入停滯的經濟，將再遭遇關稅逆風襲擊。...

蘋果帶財報創三高 上季營收、獲利、毛利率攀峰

蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高，但iPhone銷售下滑，凸顯人工智慧（AI）未如預期帶動需求，所幸本季...

美國12月PCE年增率升溫至2.6% 暫停降息呼聲恐更大

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）12月數據較1年前上漲2.6%，連續第3個...

美2月起對加墨增稅 帶動金價衝破2,800美元

美國總統川普將啟動他的第一波關稅攻勢，計劃如期從2月1日起對加拿大和墨西哥加徵關稅，不過他說考慮讓原油豁免。

三星失色 獲利增速恐放緩

三星電子警告，本季獲利成長可能受限，主要是核心的半導體部門持續疲軟，反映出轉型人工智慧（AI）的步伐落後。公司表示將減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。