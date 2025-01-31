美2月起對加墨增稅 帶動金價衝破2,800美元

美國總統川普將啟動他的第一波關稅攻勢，計劃如期從2月1日起對加拿大和墨西哥加徵關稅，不過他說考慮讓原油豁免。

此外，他也說，將要求金磚成員國承諾，既不創造新的金磚國貨幣，也不支持任何其他貨幣取代美元，否則將面臨100%的關稅。現貨金價應聲首度突破2,800美元大關，改寫歷史新高。

川普30日表示，會落實自己提出的計畫，從2月開始對加拿大和墨西哥兩國輸美商品徵收25%的關稅，並表示中國將成為下一個目標，至於稅率高低他則未提。談到是否對加墨的石油加徵關稅時他回答，「我們可能會，也可能不會」，並稱這將部分取決於油價，以及這兩國是否「好好對待我們」。

市場擔心川普的政策引發通膨，帶動金價一路走高。根據彭博資訊的報價，黃金現貨31日盤中一度上漲0.4%，報2,805.94美元，改寫歷史新高。

川普打算透過關稅促使這兩個美國最大貿易夥伴採取行動，阻止非法移民和芬太尼進入美國。但他這回改口，表示美國基於「多重原因」才研議對加墨實施關稅措施，並稱關稅稅率「可能會隨時間而增減」。川普還表示，基於中國在芬太尼走私中扮演的角色，他仍在考慮對中國商品加徵新一波關稅，「我們將決定具體措施，但中國必須停止將芬太尼運至我們國家，停止殺害我們的人民。」

加拿大每天向美國供應約400萬桶原油，兩國的原油市場關聯度很高。依市值計美國第三大燃料生產商Valero能源公司預測，如果新關稅限制進口外國石油，美國國內的煉油商將減產。

紐約原油期貨一度上漲逾1%，突破每桶73美元，布蘭特則漲到每桶77美元附近，但之後回落至平盤附近波動。油價1月月線有望上漲至少2%，有望連續第二個月收紅。