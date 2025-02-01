蘋果帶財報創三高 上季營收、獲利、毛利率攀峰

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高。路透
蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高。路透

蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高，但iPhone銷售下滑，凸顯人工智慧（AI）未如預期帶動需求，所幸本季營收展望樂觀，iPhone銷售復甦在望，激勵蘋果31日盤前股價反彈。

蘋果在美股30日盤後的法說會上表示，本季可望有「低到中個位數」的營收成長率。這與分析師預估的5%大致相符，撫平投資人的不安。在止於12月28日的年度第1季，iPhone銷售年減近1%至691億美元，低於FactSet訪調分析師預測的707億美元，總營收年增近4%至1,243億美元，符合預期；淨利年增逾7%至363億美元，優於分析師預期的356億美元。毛利率達到46.9%，也是史上最高。

蘋果上季財報重點
蘋果上季財報重點

上季中國大陸營收陡降11%至185億美元，遠低於分析師預期的216億美元。但執行長庫克解釋，中國營收下滑有一半是因庫存下滑，「銷售略高於我們的預期」。

包含App Store和Apple Music的服務事業是亮點，上季營收成長14%至263億美元，創新高，優於華爾街預期的261億美元。蘋果預期本季服務營收可望呈現個位數成長。

被詢及對川普2.0關稅有何看法時，庫克表示，蘋果正關注情況。川普揚言對進口自中國等地的產品課徵關稅，由於蘋果產品大多在大陸組裝且處理器多半委託台積電在台灣製造，可能受到影響。

最大挑戰或許是AI。蘋果Apple Intelligence推出數月來暴露諸多瑕疵，比起OpenAI、Google Gemini和異軍突起的DeepSeek，顯得相形見絀。

庫克在法說會上表示，AI功能帶動新裝置銷售，並稱讚DeepSeek「以創新驅動效率是好事」，但表示蘋果整合晶片與軟體的做法仍有優勢。目前市場普遍認為，AI模型開發成本若大幅降低，對蘋果是一大利多。

蘋果股價盤後由黑翻紅，躍漲逾3%。截至30日收盤，該股今年來跌5.1%。

蘋果仍面臨諸多挑戰。iPhone在中國銷售遭遇逆風，部分原因是AI軟體Apple Intelligence未能在當地推出，不利於與華為等陸廠競爭；在歐盟，蘋果AI要到4月才能上線，且App Store市場支配地位引起監管當局關切。

AI 營收 蘋果

延伸閱讀

川普喊美國優先！00926集全球龍頭企業、輝達、蘋果、Meta…去年含息報酬更達45%

蘋果切開後變色能恢復嗎？營養師教加一物「恢復新鮮色澤」

川普就職典禮貴賓雲集 科技界CEO齊聚一堂

不跟科技大老站隊川普2.0 黃仁勳缺席就職大典

相關新聞

美GDP增5.3% 連三年勝中國 穩坐全球最大經濟體寶座

旺盛的消費者支出，驅動美國2024年經濟穩健擴張2.8%，未經通膨調整的名目成長率更達到5.3%，一連三年超越中國大陸，...

ECB降息1碼 暗示還會下調

歐洲央行（ECB）1月30日決定第五度降息，各項主要利率皆調降1碼，並警告歐元區已陷入停滯的經濟，將再遭遇關稅逆風襲擊。...

蘋果帶財報創三高 上季營收、獲利、毛利率攀峰

蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高，但iPhone銷售下滑，凸顯人工智慧（AI）未如預期帶動需求，所幸本季...

美國12月PCE年增率升溫至2.6% 暫停降息呼聲恐更大

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）12月數據較1年前上漲2.6%，連續第3個...

美2月起對加墨增稅 帶動金價衝破2,800美元

美國總統川普將啟動他的第一波關稅攻勢，計劃如期從2月1日起對加拿大和墨西哥加徵關稅，不過他說考慮讓原油豁免。

三星失色 獲利增速恐放緩

三星電子警告，本季獲利成長可能受限，主要是核心的半導體部門持續疲軟，反映出轉型人工智慧（AI）的步伐落後。公司表示將減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。