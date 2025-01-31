大陸日僑連12年減少 共同社：或有礙兩國擴大交流
共同社引述日本外務省彙總的調查報導，去年在中國的日僑人數連續12年減少，為9萬多人；紮根中國的日僑減少可能對擴大兩國交流和經濟合作造成負面影響。
共同社中文網近日引述日本外務省彙總的「海外僑民人數調查統計」報導，依國家和地區來看，2024年在中國的日僑人數時隔21年跌至第三位，人數連續12年減少。
報導說，在中國的日僑人數連續減少背景因素可能是中國經濟放緩以及有日本人因間諜嫌疑被拘等，而一些在中國的日資企業銷售低迷和日僑遇襲案也是人數減少的原因。
報導提到，紮根中國的日僑減少或許會對擴大兩國交流和經濟合作造成負面影響。日本「海外僑民」包括在國外居住3個月以上和擁有永住權的日本國民。這次統計以2024年10月1日為準進行了估算。
依國家和地區來看，日僑人數最多的是美國，較上年減少0.3%至41萬3380人；其次是澳洲，去年超越中國，首次升至第二，增加4.3%至10萬4141人。
在中國的日僑則減少4.2%至9萬7538人，跌至第三，並跌破2004年以來維持的10萬人大關，較峰值2012年的約15萬人減少35%左右。
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