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消費回溫促波蘭2024年GDP增長2.9% 為歐盟最高

中央社／ 華沙30日專電

根據波蘭統計局（GUS）公布的初步數據顯示，2024年波蘭經濟成長率達2.9%，大幅超越2023年僅0.1%的些微增長，顯示經濟明顯復甦。此數據雖然高於市場普遍預測的2.8%，但仍略低於政府早先提出的3.0%至3.1%的目標。

去年波蘭經濟復甦得益於私人消費回溫，在通貨膨脹逐步下降後，家庭支出增加成為主要動力。雖然經濟成長開始加速，但波蘭國家儲蓄銀行（PKO）分析師指出，許多家庭仍因實際利率較高而傾向於儲蓄，抑制消費進一步擴張，導致需求成長放緩，未能完全匹配實際收入的回升。

2023年經濟低迷主要受到疫情後影響以及俄烏戰爭造成經濟衝擊，導致家庭支出下降。自2023年下半年開始，市場逐步回穩，到2024年第二季度，波蘭已取得歐盟內最高的年度和季度GDP增長率。

展望未來，經濟學家預計波蘭經濟將進一步加速。波蘭國家儲蓄銀行專家認為，隨著家庭儲蓄重建完成，消費將成為更強的推動力。此外，利率下降與歐盟資金挹注也將刺激投資與生產活動，推動經濟持續成長。

波蘭政府對2025年的經濟前景保持樂觀，並預測增速將超越全球主要經濟體。波蘭財政部在X發文表示，根據內部預測，2025年GDP增長將達3.9%，這比市場分析師普遍預測的3.5%更具信心。財政部長安杰伊·多曼斯基（Andrzej Domański ）進一步強調，投資加速將成為2025年經濟進一步成長的關鍵動力。

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