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美企：美股暴跌前 北京相關帳號狂宣傳DeepSeek

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

美國網路分析公司Graphika表示，與中國政府有關的社群媒體帳號上週大肆散播頌揚中國新創公司深度求索（DeepSeek）人工智慧（AI）模型的敘事，數日後美國科技股暴跌。

總部位於紐約的Graphika在今天提供給路透社的報告中表示，中國外交官員、大使館和官方媒體的帳號都涉及這類行動，他們擴散有關DeepSeek推出新模型的媒體報導，宣揚DeepSeek挑戰美國在AI領域主導地位的觀念。

Graphika表示，這些資訊在科技大亨馬斯克（ElonMusk）的X平台、Meta Platforms的臉書（Facebook）和Instagram、中國的「今日頭條」和微博等社群平台上傳播。

Graphika情報長史塔布斯（Jack Stubbs）告訴路透社：「這種活動顯示中國能夠很快動員各方力量，埋下網路敘事的種子並加以擴散，描述北京在地緣政治競爭的關鍵領域裡正超越美國，包括研發及部署最先進AI技術的競賽。」

他還說：「我們一直看到與中國政府有關的公開和隱晦行為人最早採取行動，利用AI來強化他們在資訊環境中的行動。」

Graphika也在影音網站YouTube一個頻道上發現一支包含親中、反西方內容的影片，這個頻道的活動很像「皮影戲」（Shadow Play）伎倆，即一種涉及至少30個YouTube頻道的聯合影響力活動，最早於2023年被澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）發現。

YouTube母公司Alphabet、Meta、X和中國駐華府大使館均未立即回覆置評要求。

Graphika表示，DeepSeek本月20日公布模型後，有關DeepSeek相對於美國OpenAI聊天機器人ChatGPT進展的討論在X平台立刻小幅增加，隨後24日開始出現更大規模攀升，熱度延續至週末。

到了27日，DeepSeek的免費AI助理在蘋果（Apple）應用程式商店的下載數量已超越ChatGPT，全球投資人紛紛拋售美國科技股，導致晶片製造商輝達（Nvidia）市值蒸發5930億美元（約新台幣19.5兆元），創下華爾街任何企業單日損失最高紀錄。

DeepSeek 美國 頻道

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