印度因應DeepSeek資安疑慮 再推本土AI模型

DeepSeek的AI模型引發資安疑慮，印度政府為此表示，將要求DeepSeek公司把蒐集到的資料存在位於印度的伺服器上。另外，印度還預計在未來幾個月推出本土的AI模型。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）的政策明定，使用人工智慧（AI）模型時輸入的文字或語音訊息、指令、上傳的文件、聊天記錄或其他內容，都會被蒐集並儲存在位於中國的伺服器中，這讓專家們擔憂使用DeepSeek的AI模型時相關的資安問題。

印度鐵道、資訊傳播、電子暨資訊科技部（Railways, Information & Broadcasting, Electronics &Information Technology）部長衛士納（AshwiniVaishnaw）對此表示，為了解決隱私方面的問題，將要求DeepSeek將蒐集到的資料，存放在位於印度的伺服器上。

除此之外，衛士納還提到，印度政府已經決定，將發展本土的AI模型。

他說：「過去1年半，我們的團隊不斷與新創公司、研究人員、學校教授密切合作，現在也正開發屬於自己的AI模型，模型將會毫無差別地，納入印度不同背景、語言、文化。」

衛士納指出，印度政府選了數家廠商合作，這些公司會共同提供1萬8693個繪圖處理器（GPU），預計「在未來的幾個月內，印度將擁有世界級的AI模型」。

印度時報（Times of India）報導，衛士納表示，雖然ChatGPT使用2.5萬個GPU訓練AI模型，但DeepSeek僅使用2000個，而印度目前有1萬5000個GPU可用，如此強大的運算能力，足以兌現發展AI模型的雄心壯志。

DeepSeek聲稱它的AI模型效能堪比ChatGPT、Gemini等西方國家推出的AI模型，且所需的成本低上許多，消息一出造成AI界轟動，但在經過試用後發現避答敏感問題的自我審查機制問題，已不斷浮上檯面。