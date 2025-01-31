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英特爾2024第4季財報超越預期 盤後漲逾3%

中央社／ 聖克拉拉30日綜合外電報導

晶片製造商英特爾（Intel）今天公布去年12月季度財報，超越分析師預期範圍的低點，但預估本季營收不達平均預期。英特爾苦於市場對其資料中心晶片需求低迷，投資人也在等新執行長上任。

路透社報導，總部位於加州聖克拉拉（SantaClara）的英特爾股價在盤後交易上漲3.8%。英特爾去年股價下跌約60%。

英特爾的季度財報和預估因外界對公司長期策略和尋找新任執行長的疑慮而蒙上陰影。前任執行長季辛格（Pat Gelsinger）已於去年12月退休。

英特爾曾是美國首屈一指的晶片製造商，現由兩名臨時共同執行長管理。這家公司正急於追趕競爭對手，尤其是人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）。

臨時執行長之一霍特豪斯（Michelle JohnstonHolthaus）在投資人電話會議上說，英特爾已擱置Falcon Shores繪圖處理器（GPU）設計，因此沒有為AI消費者推出重要的新產品。

英特爾表示，規劃將Falcon Shores用為內部測試晶片，把重點放在未來資料中心AI產品。

英特爾在盤後公布的季度財報中表示，預期第一季營收介於117億美元到127億美元之間，根據倫敦證券交易所（LSEG）彙整的數據，分析師平均預估128.7億美元。

另一名臨時執行長兼財務長辛斯納（DavidZinsner）在訪談中說，英特爾對需求放緩的展望基於「正常季節性」因素，和美國總統川普政府課徵關稅的可能性。

英特爾公布第4季營收比前一年下滑7%，為142.6億美元，超過138.1億美元的預估。

分析師 投資人 美國

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