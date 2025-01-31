川普政策不確定性及美元走弱 促金價寫新高紀錄

黃金價格今天創下新高紀錄，主要因美國總統川普經濟政策的不確定性，以及美國經濟成長報告令人失望引發美元貶值影響。

法新社報導，格林威治標準時間1800（台灣時間31日凌晨2時）左右，金價報每盎司2844美元，盤中一度創2853美元新高紀錄，超越去年10月底寫下的2790美元紀錄。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（HargreavesLansdown）資金與市場部主任史屈特（SusannahStreeter）指出，金價之前創高大致歸因於中東和烏克蘭的地緣政治動盪局勢，而今天再創高點則較多是因為擔心川普政策引發通貨膨脹。

她說：「黃金是閃閃發光的避險資產，投資人尋求藉此安度不確定性風暴。」

她表示：「美國總統川普仍揚言對近鄰和遠敵加徵關稅，外界擔心關稅推升美國消費者物價，加劇通貨膨脹，導致利率維持在較高水準更久時間。」她還說，中國人工智慧（AI）「深度求索」（DeepSeek）的進展引發本週股市波動，可能也促使金價上漲。

此外，金價上漲也因美國經濟成長報告不如預期理想，結束美元近期升值走勢。

去年各國中央銀行開始降息，以及全球第2大黃金珠寶消費國印度調低黃金進口稅，帶動金價上漲。