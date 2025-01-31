快訊

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

陸企掌巴拿馬運河兩端港口 美國務卿：若美中衝突 陸將關閉運河

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船29日行經巴拿馬運河。法新社
一艘貨船29日行經巴拿馬運河。法新社

即將出訪中美洲的美國國務卿魯比歐，30日接受天狼星衛星廣播（Sirius XM）訪問表示，他「毫不懷疑」中國大陸有應變計畫，在與美國發生衝突時關閉巴拿馬運河，華府將其視為國家安全威脅，打算解決這個問題。

路透報導，魯比歐本周將啟程中美洲國家，包含巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加共和國；這是他出任國務卿後首次出訪行程。

魯比歐出訪前接受《梅根凱莉秀》（The Megyn Kelly Show）訪問，表達美國總統川普對中國大陸影響戰略航道巴拿馬運河的擔憂。

魯比歐過去擔任參議員是知名對中鷹派，他指出一家香港公司擁有巴拿馬運河兩端港口經營權，這對美國構成風險，因為「他們必須聽從（北京）指示」。

路透指出，這家公司是「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company），隸屬香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports）；而附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣的私營公司營運。

「如果中國大陸政府在面臨衝突時告訴他們關閉巴拿馬運河，他們就必須照做，」魯比歐說，「事實上，我毫不懷疑他們已經有應變計畫來執行這項命令，這是一個直接威脅」。

魯比歐並未重申川普要收回運河的宣告，但他堅持美國將處理總統提出的問題，並表示目前的情況「不能繼續下去」。

魯比歐說：「我認為運河已經落入中國的控制之中，」，並表示希望儘快解決這個問題。

對於川普多次稱巴拿馬運河遭到中國大陸把持，巴拿馬政府一直強烈否認，堅稱公平管理運河上所有航運。

巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

德國之聲評論：王毅對魯比歐一句「好自為之」 如何理解？

魯比歐揚言懸賞獵殺神學士領袖 賞金恐比賓拉丹還高

王毅送魯比歐1句「好自為之」 3細節你看懂了嗎？

首次接觸擦「火花」 王毅通話魯比歐：大國要有大國樣子

相關新聞

陸企掌巴拿馬運河兩端港口 美國務卿：若美中衝突 陸將關閉運河

即將出訪中美洲的美國國務卿魯比歐，30日接受天狼星衛星廣播（Sirius XM）訪問表示，他「毫不懷疑」中國大陸有應變計...

美元走軟、川普政策不確定性 黃金價格再創新高

金價今天再創紀錄新高，主因美國經濟成長數據令人失望使美元走軟，再加上美國總統川普（Donald Trump）的經濟政策引...

投資人評估企業財報、歐央降息 美股收高

在投資人對科技巨擘財報、歐洲中央銀行（ECB）降息及美國墜機事故等消息做出回應後，華爾街股市主要指數今天都收高

Meta同意付8.2億和解金

Meta旗下社群媒體臉書與IG二○二一年曾因華府國會山莊暴動而停用美國總統川普的帳號，雙方結下梁子。外媒引述知情人士報導...

DeepSeek不如歐美AI

路透廿九日報導，媒體監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）同日公布人工智慧（ＡＩ）聊天機器人實測報告。在美國、歐洲...

Meta、特斯拉公布財報股價揚升 美股開盤互有漲跌

臉書母公司Meta和電動車廠特斯拉（Tesla）公布財報後股價揚升，推動美國股市標準普爾及那斯達克指數今天開高，微軟（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。