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iPhone和中國銷售疲軟 蘋果Q1獲利仍優於預期

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）今天公布上季獲利超越華爾街預期，不過因中國競爭激烈和人工智慧（AI）功能推出緩慢，導致iPhone銷售和中國市場營收在假期季度表現疲軟。

蘋果季度銷售和獲利受惠於iPad和Mac電腦優於預期的銷售表現，主要因這些產品內建新晶片幫助吸引消費者升級設備。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，由於缺乏AI賣點導致iPhone銷售小幅下滑至691.4億美元，分析師原估為710.3億美元。大中華區銷售降至185.1億美元，低於上年同期銷售208.2億美元和分析平台VisibleAlpha向5名分析師調查預估的213.3億美元。

蘋果股價在今天盤後交易震盪下跌0.25%。

LSEG資料指出，蘋果會計年度第1季（截至2024年12月28日）總銷售達1243億美元，稍高於華爾街預期目標1241.2億美元；蘋果第1季每股獲利2.40美元，超越預期目標2.35美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在訪談中表示，稱為Apple Intelligence的蘋果AI功能正推升公司新裝置銷售。

庫克指出：「我們在已推出Apple Intelligence的市場中看到了這一點，iPhone 16系列的年比表現較未推出Apple Intelligence的市場強勁。」

庫克指出4月Apple Intelligence將加入法語和德語模式，但他表示中國方面沒有時間表。他說：「我們持續與監管者接洽，將盡快推出。」

庫克告訴路透社，蘋果中國營收下降11%，約半數是因經銷商持有的庫存量出現變化。

Mac電腦系列銷售受惠於內建M4新晶片的MacMinis、iMacsMac和MacBook Pros新品上市。AppleIntelligence功能現已更廣泛用於蘋果Mac電腦和iPad，它們尺寸加大意味內建更多功能強大晶片。

根據LSEG資料，Mac電腦和iPad銷售各為89.9億美元和80.9億美元，優於原先預測的79.6億美元和73.2億美元。

LSEG資料顯示，包括iCloud儲存及串流音樂和影片等服務業務銷售達263.4億美元，年增13.9%，原先估計為260.9億美元。

根據LSEG，蘋果穿戴裝置，包括Apple Watch和AirPod系列銷售為117.5億美元，分析師原先預估為120.1億美元。

Intelligence 分析師 華爾街

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